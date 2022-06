Levensgrote molen van karton staat morgen in Purmerend: "Het wordt gigantisch"

Het festival Reuring is begonnen in Purmerend. Deze editie komt er een enorme kartonnen 'Beemstermolen' te staan op de Koemarkt. Vandaag zijn de laatste voorbereidingen, morgen wordt hij opgebouwd. De Franse kunstenaar Olivier Grossetête heeft de leiding over het project. Over de hele wereld heeft hij al soortgelijke projecten gehad.

"Het wordt gigantisch, maar het is niet onze hoogste bouwwerk", zegt Dirk D'Hondt, de Belgische begeleider van de vrijwilligers die hem helpen opbouwen. In de Markthal is het bezaaid met stukken karton die op de één of andere manier straks allemaal moeten passen. "Het is de eerste keer dat we een molen doen. We hebben er al een paar honderd gedaan, maar dit is een ingewikkelde constructie."

Het is de twintigste editie van Reuring en daarom wordt het speciaal gevierd met de opbouw van de molen. Meer dan honderd vrijwilligers en scholieren werken er aan mee. De bedoeling is dat hij zondagavond weer wordt afgebroken.

Nattigheid

Heel misschien is het dan al te laat. Er wordt morgenavond regen verwacht. Niet echt handig met een kartonnen bouwwerk. D'Hondt lacht. "Ja, het gaat een beetje regenen naar het schijnt. Met een klein beetje regen kunnen we werken. Als het in elkaar zakt, dan zakt het in elkaar. Maar meer dan vijftig procent van het project is al gelukt, namelijk het goed samenwerken met mensen."

Tekst loopt door onder de foto.