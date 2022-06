Honderden paarden denderen vandaag door Dijkgatbos voor spectaculaire cross

Het zal vandaag een spectaculair gezicht zijn als er weer honderden paarden denderen door het Dijkgatbos in Wieringerwerf. Twee jaar op rij waren er vanwege corona beperkingen voor het publiek en de deelnemers, maar nu is het weer zoals vanouds.

Er doen 200 deelnemers aan mee, iets minder dan eerdere jaren. "Maar dat komt omdat er tegelijkertijd een cross in Zuid-Holland is", legt Sandra Munster van SGW Dijkgatbos uit. De deelnemers moeten eerst een dressuurproef doen en daarna het springconcours. Pas als ze het goed genoeg hebben gedaan, mogen ze voor de SamenGesteldeWedstrijd het bos in.

Wortels en kool

Juist die cross in het bos maakt het zo spectaculair voor zowel de deelnemers als het publiek. Vanwege de bijzondere obstakels, bijvoorbeeld. "Zo staat er een bankje met gekleurde kussens waar ze overheen moeten, maar ook een hindernis in de vorm van kuubkisten. Hij is niet hoog, maar wel helemaal gevuld met wortels en kool. Het is de uitdaging om het paard daar overheen te krijgen door hem te laten focussen en dan te springen."

Maar ook de waterpartijen zorgen voor spetterende acties van de ruiters met hun paard.

Voor de wedstrijd zijn er meer dan 150 vrijwilligers in touw. Publiek mag overal staan, zowel bij de start als diep in het bos. Het parcours is twee kilometer lang. "Je mag overal lopen. Alleen als er een paard komt, moet je aan de kant. Een vrijwilliger fluit als er eentje aankomt."

Eventing

De lokale trots zijn de zussen Maartje en Bregje Lont uit Wieringerwerf, die Nederlands kampioen eventing zijn geworden, elk in een andere pony-klasse. Zij doen dit weekend ook mee aan de cross.

De cross is vandaag en morgen, de wedstrijden in het Dijkgatbos zijn elke dag van zo'n 10.00 uur tot 15.30 uur. De dressuur- en springwedstrijden starten daarvoor.