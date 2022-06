Vlag uit in Oostwijk: buurt gered van sloopkogel en oud-huurders mogen terugkeren

In de Koedijkse buurt Oostwijk hangt de vlag uit: alle 38 vooroorlogse sociale huurwoningen blijven bestaan. Goed nieuws voor de bewoners, die acties organiseerden om hun huis te behouden. "Ik kon het niet geloven en ben enorm opgelucht dat de woningen intact blijven", aldus Nel Ruig van de bewonerscommissie.

Nadat de bewonerscommissie gisteravond het goede nieuws te horen kreeg, hebben de leden meteen bij hun buren aangebeld om het met hen te delen. "Toen is er wel een klein feestje gevierd", vertelt Nel. "Het zorgde voor ontlading." Het betekent het einde van een spannende tijd: in 2020 maakte woningcorporatie Woonwaard bekend de huizen te willen slopen zodat er plaats zou komen voor nieuwe woningen. De corporatie wilde 'heel graag dat sociale huur behouden blijft,' vertelt een woordvoerder aan NH Nieuws, 'ook in deze wijk is daar veel vraag naar.' 'Veel geld nodig voor renovatie' Maar om de huizen weer in goede staat te krijgen en energieneutraal te maken, is veel geld nodig: "Geld dat we dan niet in andere woningen kunnen steken." Bovendien zouden de huizen hierdoor niet betaalbaar blijven voor sociale huurders. Advies van de monumentencommissie van de gemeente Alkmaar deed de woningcorporatie uiteindelijk besluiten bewoonde huizen voorlopig te behouden en vrijkomende woningen te gaan verkopen, zodat de buurt zijn karakter behoudt. Tekst gaat verder onder lees ook.

Dit betekent dat huidige huurders in hun woning blijven. Huurders die eerder verhuisden vanwege de sloopplannen, krijgen de mogelijkheid terug te keren. Wel is het zo dat als bewoners hun huur opzeggen, hun woning verkocht gaat worden. "Het geld dat de verkoop oplevert, kunnen we gebruiken voor nieuwe woningen, of investeren we in woningen die we al bezitten", aldus de woordvoerder van Woonwaard.

'Van onschatbare waarde' Bewoonster Nel Ruig vertelde eerder aan NH Nieuws dat er al sinds 2013 weinig tot geen onderhoud aan de huizen is geweest en is blij dat dit nu wel op de planning staat: "Woonwaard heeft toegezegd dat zij, waar nodig, de boel opknappen. Mensen blijven dus niet in de rotzooi zitten." Kees Kwadijk van de Erfgoedorganisatie Bond Heemschut hoopte dat de woningen helemaal gerenoveerd zouden worden, omdat het 'beeld van de straten en het buurtje dan weer voor veertig jaar verzekerd is'. "Maar wij zijn heel blij dat Oostwijk behouden blijft in de staat zoals het nu is", zegt hij. Ook Mooi Noord-Holland - een onafhankelijke adviesorganisatie op het gebied van onder meer cultuurhistorie in Noord-Holland - pleitte voor het behouden van de wijk. De organisatie noemt Oostwijk 'van onschatbare waarde' voor het behoud van de Nederlandse historie. Volgens Kwadijk wordt dit omarmd door bewoners: "Zij gebruiken misschien niet dezelfde historische termen, maar de manier waarop het adviesorgaan kijkt naar Oostwijk sluit goed aan bij hun beleving."

Quote "Een petitie om de 38 woningen te behouden is wel meer dan 400 keer ondertekend en vandaag word ik aan alle kanten gefeliciteerd" Nel Ruig (Bewonerscommissie)

Kwadijk en Ruig ervoeren bij hun strijd voor het behoud veel steun uit heel Koedijk. "Een petitie om de 38 woningen te behouden is eerder wel meer dan 400 keer ondertekend en vandaag word ik aan alle kanten gefeliciteerd", zegt Ruig. Naast dat de buurt het behoud van hun huizen viert, wordt er tijdens de Koedijkse gondelvaart 'groot uitgepakt', zegt Ruig: "Het is het einde van een bewogen tijdperk."

Klein-Gallië Vorig jaar werd op de dag dat de gondelvaart zou plaatsvinden actie gevoerd door Oostwijkers. Ze noemden de buurt 'Gallië' en Woonwaard 'de Romeinen', verwijzend naar het fictieve dorpje van Asterix en Obelix, dat zich eeuwig verzet tegen dreigingen van buitenaf. NH Nieuws deed er verslag van, bekijk die video hieronder:

Ludiek protest tegen sloop woonwijk Koedijk - NH Nieuws