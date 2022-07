Oorlog legt fokprogramma tijgers stil: 'Straks zijn ze te oud om naar Rusland te sturen'

Het fokprogramma voor Siberische tijgers vanuit Anna Paulowna ligt stil. Door de oorlog in Rusland is het niet mogelijk om dieren uit te wisselen en terug te zetten in onder meer Kamchatka. De populatie Siberische tijgers komt daardoor nog verder onder druk te staan, vertelt Robert Kruijff van Stichting Leeuw. Kruijf maakt zich ernstige zorgen: "Dit is niet in het belang van Rusland, of Europa. Dit is in het belang van de tijgers en dat verliezen we met z'n allen misschien wel uit het oog."

"Het is dramatisch," zegt directeur Robert Kruijff van Stichting Leeuw. "De tijgers worden al ouder en straks zijn ze te oud om naar Rusland te sturen. We willen niet hier fokken, maar het was de bedoeling dat deze tijgers naar Rusland gaan en daar jongen krijgen die daar uitgezet kunnen worden. Dat zal nu nog wel even duren."

DNA

Het zijn niet de eerste de beste Siberische tijgers die in Anna Paulowna rondlopen. "We kunnen met deze tijgers DNA in de populatie terugbrengen die niet meer in het wild voorkomt. Daarmee kunnen we de populatie versterken. Gedragsdeskundigen uit Moskou hebben gekeken of dit de tijgers zijn waar ze iets mee kunnen en deze zijn er helemaal op uitgekozen."

