Demonstranten eisen sluiting Tata en klimmen over hek provinciehuis Haarlem

Demonstranten staan voor de hekken van het provinciehuis in Haarlem en eisen sluiting van Tata Steel IJmuiden. Meerdere mensen zijn over het hek geklommen en tenminste drie mensen zijn aangehouden door de politie.

Het gaat om een protest van Extinction Rebellion. Zij staan voor de deur van Paviljoen Welgelegen, het imposante provinciehuis. Ferkan Öry, 77-jarige kinderarts en 'rebel', legt uit: "We staan hier, omdat we de provincie, die als bevoegd gezag over de vergunningen gaat, willen aanspreken. In de Tata Steel directie zitten draaideurcriminelen, het gaat maar door."

Volgens een woordvoerder van de politie kwam er rond tien over twee een melding binnen bij de politie. "Toen stonden er zo'n vijftien personen muziek te maken, en ook waren spandoeken erbij (zie foto, red)."

Eerder bevestigde de politiewoordvoerder dat er tenminste één iemand over het hek is geklommen, en ook dat er al één iemand is aangehouden. Onze verslaggever ter plaatse zag dat er meer mensen over het hek zijn geklommen, en er tenminste drie mensen zijn aangehouden.

