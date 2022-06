Copernicus heeft eigen 'walk of fame' na rebelse examenstunt

Scholengemeenschap Copernicus heeft een eigen 'walk of fame'. Zeven afscheid nemende leerlingen hebben bij wijze van examenstunt in het geheim een eigen steen geplaatst. "We konden de school niet verlaten zonder een stukje van ons achter te laten."

Het zevental sloeg in de nacht van donderdag op vrijdag toe. Op een video op TikTok is te zien hoe het zevental over het hek klimt en vervolgens de steen op het schoolplein plaatst. Op een prominente plek, vlak voor de ingang. Bij het plaatsen is gebruik gemaakt van cement, dus voorlopig liggen de 'Examen verslinders 2021-2022' er nog wel.

"Op Tiktok zagen we dat dit al eerder wa gedaan en het leek ons ook een leuk idee. Dus we zijn online gaan zoeken naar de steen en hebben onze eigen steen ontworpen", verklaart leerlinge Chimène Dummer.

Spannend

Een spannende onderneming was het wel, zo rond een uur of elf in de avond. "De buren van de school stonden op het punt om de politie te bellen, omdat ze mensen in de schemering over het hek zagen klimmen."

Directeur Pol Hinke neemt de rebelse actie sportief op en spreekt van een leuke actie. "We zijn heel blij met dit cadeau." De reactie verbaasde de initiatiefnemers. "We hadden eerlijk gezegd wel een beetje gezeik verwacht", zegt Chimène.

Dummer maakt zich op voor een volgend avontuur, een studie Rechten op de HvA. "Sommigen van ons groepje moesten her-examens maken. Dus als dat niet goed afloopt, kunnen ze volgend schooljaar over hun eigen tegel lopen."