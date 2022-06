Krijgen Bloemendalers na 100 dagen politiek gekonkel nu dan een betrouwbaar bestuur?

Honderd dagen na de verkiezingen lijkt ook Bloemendaal eindelijk een nieuw gemeentebestuur te krijgen. Met een kleine meerderheid in de gemeenteraad durven nu D66, VVD en de PvdA het samen aan. Eerder strandden drie pogingen tot het vormen van een coalitie. Oud zeer en vertrouwensbreuken uit het verleden leken bijna elke vorm van samenwerking in de weg te staan. Krijgen de Bloemendalers nu wel een betrouwbare overheid die hun woningnood gaat aanpakken?

Voor één onderwerp waar inwoners zich zorgen over maakten, namelijk de opvang van statushouders in het voormalige woonzorgcomplex Oldenhove, is de kou al uit de lucht. Een kleine meerderheid van de gemeenteraad heeft in mei al voor een gemengde opvang van statushouders en andere woningzoekenden gestemd. De buurt is opgelucht dat er nu niet alleen statushouders komen te wonen, in de verwachting dat een mix de leefbaarheid ten goede zal komen.

Komende woensdag komt er pas meer duidelijkheid over de koers die Bloemendaal gaat varen en zal duidelijk worden of de wensen van de inwoners terug te lezen zijn in het akkoord. Uit een onderzoek van NH Nieuws voor de verkiezingen bleek dat Bloemendalers vinden dat er de afgelopen jaren te weinig woningen voor jongeren zijn bijgekomen. Bovendien zouden villa's volgens veel inwoners best gesplitst mogen worden om de woningnood terug te dringen.

Voor de omwonenden van Blekersveld waar het vorige gemeentebestuur (waar ook de VVD en D66 zitting in hadden, red.) tijdelijke woningen wilde plaatsen, is het nog wel even nagelbijten. Hier zijn ellenlange discussies over gevoerd. Een mogelijk eerdere samenwerking wilde hier een streep doorheen zetten. Maar toen al zei Gertjan Valster van Stichting Blekersveld Groen die hier altijd tegen gestreden heeft: "Het wantrouwen in de Bloemendaalse politiek is dusdanig groot, dat we het eerst zwart op wit willen zien en dan geloven."

Dat wantrouwen in de Bloemendaalse politiek zal een zware dobber worden voor het nieuwe gemeentebestuur. Uit een onderzoek door Kieskompas in opdracht van NH Nieuws voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen gaf vier op de vijf Bloemendalers aan niet veel tot heel weinig vertrouwen te hebben in het lokale bestuur. En het rapportcijfer van 4,8 voor de Bloemendaalse politiek was één van de laagste van alle gemeenten in Noord-Holland.

Nu ook duidelijk is dat Bloemendaal geen lokale partij aan het roer krijgt, terwijl Hart voor Bloemendaal juist wel een opvallend grote winst maakte tijdens de verkiezingen, is de vraag of het vertrouwen van de Bloemendalers terug te winnen is. Want de afgelopen honderd dagen zijn drie mogelijke coalities de revue gepasseerd en telkens liep de samenwerking stuk op geruzie tussen de politici.