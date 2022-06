Organisatie zeepkistenrace wordt er niet leuker op: 'gebrek vertrouwen gemeente het irritantst'

Regels, regels, regels, ook de traditionele zeepkistenrace in Wijk aan Zee zucht eronder. "Wij hebben onze handen vol aan de race zelf en als je dat gezeur er ook bij krijgt, dan vind ik het niet meer leuk", geeft organisator Aad van der Wel te kennen. Zijn grens is gelukkig nog niet bereikt: volgende week, vrijdag 1 juli, staat de nieuwste editie van 'Wijk aan Zeep' op het programma. Van der Wel: "De laatste jaren hebben we geluk dat de gemeente ons een warm hart toedraagt."

Als de Wijk aan Zeese Zeepkistenrace dit jaar voor de allereerste keer georganiseerd zou moeten worden, 'dan zou dat nooit lukken'. Dat is de stellige mening van Van der Wel.

En Wijk aan Zeep is niet het enige evenement in Noord-Holland dat meer last heeft van regels, dan dat het er baat bij heeft. Een ander voorbeeld van betuttelende regelgeving in de provincie: in Diemen mag je alleen bier drinken als je zit.

Alle regels die de gemeente Beverwijk sinds Van der Wels eerste race in 1987 opstelde, zorgen niet voor een beter verloop, maar voor onnodig gedoe, vindt hij. Tot zijn ongenoegen, want "soms ontmoedigt dat zooitje extra vragen van de gemeente wel, ja."

En de frustratie is (minstens) tweeledig: "Het gebrek aan vertrouwen vind ik het irritantst", zegt Van der Wel, maar het is ook niet zo dat de gemeente zélf als het moet met betere plannen komt dan de organisatie, vindt hij.

Gemeente heeft geen beter plan

Een voorbeeld. Volgens één van de nieuwe regels is de organisatie van de race verantwoordelijk voor verkeersomleidingen in het dorp, met officiële verkeersborden. "Een A4'tje ophangen, volstaat niet meer", weet Van der Wel.

Maar het is dan wel weer aan de gemeente om die borden te plaatsen. Vandaar dat de gemeente met een verkeersplan op de proppen kwam bij Wijk aan Zeep. Dat was bepaald niet om over naar huis te schrijven, vond Van der Wel. "Toen we de eerste keer dat plan toegestuurd kregen, was dat echt een heel slecht plan. Je kunt dat soort dingen vaak beter zelf doen."

'Laveren tussen de regels'

Een andere frustratie is dat de gemeente volgens Van der Wel alles wil 'certificeren'. Vrijwilligers mogen niet zomaar op een kruispunt staan om de kisten de goede kant op te wijzen, nee, daar is nu een diploma voor nodig. "Eén iemand heeft dat diploma ook gehaald."

Zoals gezegd is de relatie tussen de gemeente en de race-organisatie wel goed, en dat zorgt voor wat zuurstof in de steeds steviger wordende wurggreep van regelgeving. Van der Wel: "Daarom laveren we nu soms een beetje tussen de regels."

De Zeepkistenrace wordt vrijdag 1 juli na twee coronajaren voor het eerst weer gehouden. Vanaf zeven uur razen de racers naar beneden.