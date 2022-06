Amsterdam NL V Gemengde gevoelens over parkeervakken die verdwijnen voor tuintjes: "Tarzan zal zich hier thuis voelen"

In de Pijp verdwijnen de komende weken nog meer parkeervakken. Daar is behoefte aan volgens de gemeente, omdat de buurt het te druk vindt op straat. De parkeerplekken worden nu omgedoopt tot geveltuintjes en dat zorgt voor problemen bij de ondernemers. "Het is zelfs zo erg dat ik mijn zaak moet opdoeken als dit zo blijft."

Martin Colmans, eigenaar van een meubelwinkel die grenst aan de Gerard Doustraat en de Albert Cuyp, baalt enorm. "Wij kunnen niet functioneren op deze manier", zegt hij. Hij ziet zijn aantal klanten de afgelopen jaren afnemen en wijdt het onder andere aan het gebrek aan parkeer mogelijkheid. "Het is niet mogelijk om op de fiets een kast mee te nemen." Frans Halsbuurt Het aantal parkeervakken neemt al jaren af in de Pijp. In de Frans Halsbuurt zijn in 2018 al tuintjes aangelegd. Veel bewoners en voorbijgangers vinden het wel prima, maar de meeste ondernemers die we spreken vrezen voor hun broodwinning. "Ik doe er nu minstens een uur over om naar een parkeerplek te zoeken", vertelt er één. Colmans zegt hetzelfde: "Ik houd de kilometerstand bij en ik doe er gemiddeld drie kilometer extra over het zoeken van een parkeerplek."

Tuintjes in de Frans Halsbuurt

Ook is Colmans niet te spreken over hoe de tuintjes eruit gaan zien als ze eenmaal bloeien. "Heb je de Frans Halsbuurt gezien? Het is een oerwoud. Tarzan zal zich er thuis voelen!" 'Slechte communicatie' Ondernemer Mischa Rus is ook boos over de parkeerplannen, maar wat haar het meest dwarszit is de communicatie. "Het gaat elke keer mis. Één foutje kan een mens maken, maar dit zijn er teveel", zegt ze. "Op 13 juni zijn ze begonnen met het graven van de tuintjes en op 23 juni is er een bijeenkomst over het plan." De gemeente laat weten dat het plan veel steun heeft vanuit de buurt. Ook geeft de gemeente aan dat er door de schaarse openbare ruimte keuzes moeten worden gemaakt.