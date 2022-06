Amsterdam NL V Niet voor alle festivals Summer of Love: materiaalgebrek en tegenvallende kaartverkoop

Na twee moeilijke coronajaren hoopte de festivalbranche deze zomer de schade weer flink te kunnen inhalen, maar toch heerst er niet overal een feeststemming. De kaartverkoop verloopt voor sommige festivals moeizamer dan verwacht en er is een groot tekort aan materieel en personeel.

"We moesten begin juni concluderen dat we pas 25 procent van de kaarten hadden verkocht en dat het toen de beslissing was; of een risico lopen van twee tot drie ton verlies, of nu de stekker eruit trekken en er op een manier nog het beste van maken", vertelt organisator Sam Taselaar van festival Nomads. Na zeven uitverkochte edities bij sportpark Riekerhaven houdt het festival na deze zomer op te bestaan. Tekst gaat door onder de foto.

Festival Nomads

Evenementenkalender overvol Volgens Taselaar is zijn festival lang niet het enige dat met problemen kampt. Hij zegt vanuit heel Europa soortgelijke berichten te horen van festivalorganisatoren. Hij denkt dat hij een deel van het publiek door twee jaar thuiszitten is kwijtgeraakt. Ook is de evenementenkalender overvol vanwege het inhalen van festivals uit 2021, maar ook trouwerijen en andere feesten. Daar bovenop spelen stijgende kosten door inflatie een rol, waardoor het publiek kieskeuriger is geworden. Verder denkt Taselaar dat de vraag naar rauwere muziekstijlen zoals techno en breakbeat de laatste jaren aan populariteit hebben gewonnen, waardoor zijn festival niet meer goed aansluit. Hij geeft toe dat het zou kunnen dat zijn festival niet in muziekstijl is doorontwikkeld. "Tegelijkertijd zijn we tussen 2013 en 2019 altijd uitverkocht geweest. We kregen hele goede feedback en hadden hele goede bezoekerservaringen, dus we deden iets heel goed." Tekst gaat door onder de foto.

Sam Taselaar houdt de laatste editie van festival Nomads bij Thuishaven

Materiaal- en personeelstekort Bovenop de problemen met tegenvallende kaartverkoop speelt in de sector ook een groot materiaal- en personeelstekort, wat bij veel festivalorganisatoren voor stress zorgt. Tim Hogenboom levert met zijn evenementenbureau personeel en materieel aan festivals en moet voor het eerst in het bestaan van zijn bedrijf nu veelvuldig nee verkopen. Volgens hem is aan bijna alles een tekort. "Van rijplaten tot Dixies en geluidsapparatuur, tot licht, tot de freelancers aan de achterkant die in coördinerende functies werken, tot mensen die aan de achterkant werken, achter de bar, in de muntverkoop, noem het maar op. In alle divisies van de evenementensector is een chronisch tekort. Zelfs tot een bierbrouwer die niet meer genoeg koelcontainers kan leveren." Kaalslag Taselaar heeft de laatste editie van zijn festival noodgedwongen verplaatst naar evenementenlocatie Thuishaven in Westpoort. Daarna houdt hij op met het organiseren van het festival, omdat het financiele risico voor hem te groot is geworden. Hij denkt dat hij niet de enige is en vreest een kaalslag van jonge festivalorganisatoren. "Ik vind het lastig om eind juni te voorspellen hoe dat volgend jaar zal zijn, maar dat het veranderd zal zijn is zeker."