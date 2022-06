Onder leiding van kalme analist Alfred Schreuder trainde Ajax voor het eerst

Ajax is als tweede Noord-Hollandse voetbalclub begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Alfred Schreuder stond voor het eerst op het veld als hoofdcoach bij de Amsterdammers en had de beschikking over een grote groep spelers.

Hoewel de internationals nog genoten van een welverdiende vakantie, stond Ajax met de reserves en spelers van Jong Ajax op het veld. Lisandro Magallán keerde weer terug van zijn verhuurperiode aan RSC Anderlecht, Kik Pierie stond na een hardnekkige rugblessure weer op het veld en Mo Ihattaren maakte een gedreven indruk. De creatieve middenvelder nam in veel situaties het voortouw en liet zich aan de bal gelden met splijtende passes.

Bij de keepers ontbraken Remko Pasveer en Jay Gorter nog op het trainingsveld. Pasveer deed gisteren wel een medische test op de club, maar is nog niet fit genoeg om op het veld te staan. Maarten Stekelenburg was wel van de partij op De Toekomst.

Ook keerden Jong Ajax-spelers Eskild Dall en Terrence Douglas terug van hun verhuurperiode. Dat betekent dat de koopopties voor de twee jongelingen niet gelicht zijn. De 19-jarige Dall werd verhuurd aan het Deense Aarhus en linksachter Douglas speelde op huurbasis bij FC Den Bosch. De aan Telstar verhuurde Giovanni trainde ook mee en Amourricho van Axel Dongen is weer hersteld van zijn blessure.

Schreuder

Bij Schreuder viel op dat hij de training uitbesteedde aan zijn assistenten Michael Reiziger en Matthias Kaltenbach. De kersverse oefenmeester, die in het verleden assistent van Erik ten Hag bij Ajax was, hield zich tijdens de loopoefeningen, rondo's en pass- en trapoefeningen op de vlakte. Alleen tijdens het laatste positiespel zette Schreuder zijn manschappen op de juiste plek neer en was hij hoorbaar in de coaching.

Ajax vertrekt komende maandag op trainingskamp naar De Lutte. Daar speelt de ploeg twee oefenwedstrijden tegen SV Meppen en SC Paderborn. Begin augustusvertrekt Ajax voor een week naar Oostenrijk.