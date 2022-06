'Ik ben hier aangerand': een confronterende boodschap in het Vondelpark

De regenbui van vannacht heeft ervoor gezorgd dat de gekleurde tekst in het Vondelpark weer extra in het oog springt: 'Ik ben hier aangerand'. In groene en rode letters is de boodschap confronterend voor voorbijgangers: "Dat dat hier gebeurt, waar kindjes spelen en volwassenen havermelkcappuccino drinken."

De tekst is pal voor de deur van café De Vondeltuin gekalkt. Voorbijganger Mara is er even stil van. "Fok ja, het is wel confronterend. It's everywhere. Het is de realiteit dat het ook hier gebeurt, waar in de Vondeltuin mensen met kindjes lekker allemaal havermelkcappuccino aan het drinken zijn. Ik vind het heel goed dat er zo bewustwording gecreëerd wordt onder voorbijgangers."

Moedeloos

Voor een man met een hond is de tekst geen welkome confrontatie tijdens zijn wandeling. Hans: "Ik probeer mij als ik 's ochtends door het Vondelpark loop juist af te schermen van de puinzooi die het in de wereld is, omdat ik anders moedeloos word. Zo word ik daar wel mee geconfronteerd."

Tekst gaat door.