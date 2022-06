Bedreigde zwarte stern nestelt massaal op Loenderveense Plas: "Al 49 pullen geteld"

Geen fietsers, wandelaars en misschien nog wel het belangrijkst: geen bootjes. Op de beschermde Waterleidingplas en op de Loenderveense Plas kunnen vogels ongestoord nadenken over uitbreiding. Met groot succes, want van de bedreigde zwarte stern zijn er dit jaar al 49 'pullen', jonge sterns, geteld.

Maar enkel rust is niet voldoende voor deze 'rode lijst soort'. Op de plas heeft de Vogelwerkgroep Het Gooi tientallen 'broedvlotjes' neergelegd. "Daarna is het afwachten: komen ze of komen ze niet. En als dan de eerste gaat landen en ze blijven zitten, ja dat is kippenvel", aldus boswachter bij Waternet Nico Bouman.

De vlotjes zijn echter niet alleen in trek bij de zwarte stern. De kokmeeuw komt steeds vaker voor in het beschermde gebied en dus is het ook nu opletten. "We zien ze steeds meer en ze gaan compleet anders om met de vlotjes: ze bouwen ze helemaal vol. De stern neemt genoegen met het gras dat wij erin leggen", aldus Rob van Veen van de vogelwerkgroep.

Strijd om vlotje

De verrekijkers worden er dan ook snel bij gepakt als het Rob opvalt dat een meeuw op een nest van een stern is gaan zitten. In het nest lijkt ook nog een jonge stern te zitten. "Dit heb ik nog nooit gezien", roept Rob meerdere malen. "Mocht die meeuw de jonge stern als prooi voor zijn eigen jongen gaan gebruiken moeten we gaan nadenken hoe we dit kunnen voorkomen."

Bekijk hieronder een foto van de meeuw op het nest van de zwarte stern. Die laatste probeert uit alle macht de meeuw weg te jagen.