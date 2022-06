Slachtoffers van opgepakte treinrukker opgelucht: "Mijn hart gaat echt tekeer"

Het nieuws van de opgepakte schennispleger, die zichzelf verschillende keren aftrok in het bijzijn van andere reizigers, maakt veel los bij de slachtoffers. "Ik ben heel erg opgelucht en ik stap in ieder geval met een geruster gevoel de trein in."

"Holyshit, dat is echt super heftig!", klinkt Nadia hoorbaar verbaasd door de telefoon. "Drie weken geleden deed ik nog aangifte bij de politie en nu is hij al opgepakt? Mijn hart gaat echt tekeer."

In de afgelopen twee maanden kwamen er bij de politie zo'n 10 aangiftes binnen. Eén van die aangiftes kwam van de Hoornse Nadia (24), die bij NH Nieuws eerder haar verhaal deed. Toen vertelde ze dat ze de afgelopen maand tot twee keer aan toe het slachtoffer was geworden van een treinrukker rondom station Hoorn. Na het bericht van de politie bellen we haar direct op:

Ook voor de Zweedse Milou (28), die afgelopen maand het slachtoffer werd van een schennispleger, is de opluchting groot. "Er valt wel een last van mijn schouders. Ik ben elke dag wel mee bezig geweest."

Dat de schennispleger is opgepakt betekent voor Nadia (24) dat ze weer met een geruster gevoel de trein in stapt, maar voor Milou (28) geldt dat niet. "Het is natuurlijk fijn dat hij is opgepakt", stelt ze. "Maar ik zal in de toekomst nog steeds met hetzelfde onprettige gevoel de trein in stappen."

Milou hamert er nog maar eens op om nooit in een lege coupé te gaan zitten. "Ga altijd in de buurt van mensen zitten. Het is goed dat er meer aandacht voor is gekomen en ik voel mij serieus genomen door de politie."

Zusjes

Ook voor de minderjarige zusjes (11 & 16 jaar) die op 5 juni het slachtoffer werden van een schennispleger, toen zij met de trein op weg waren vanuit Amsterdam naar hun woonplaats in Hoorn, zijn niet geheel opgelucht.

"Ze zijn natuurlijk blij dat de dader is opgepakt", stelt Sezina Kelsey Steur (18), die de oudere zus is van de twee slachtoffers. "Maar ze zeggen nu niet: 'Let's go, we pakken de trein'."

De ouders van de minderjarige slachtoffers werden gistermiddag door de politie geïnformeerd dat de dader is opgepakt. "We hadden echt niet verwacht dat ze hem zo snel zouden vinden. Ik ben heel blij voor mijn zusjes, maar ook voor de andere slachtoffers."