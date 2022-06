Dweilen met de kraan open in de Zaanse Bieb: in één nacht hele bieb onder water

De Bieb in Zaandam is vannacht onder water gelopen, waardoor een deel van de boeken – de Zaancollectie - verloren is gegaan. Volgens directeur Marga Rosier is dat deel niet te vervangen.

De Zaancollectie is belangrijk voor de bibliotheek. Het bevat onder meer boeken over de geschiedenis van de streek. “Dat die verloren zijn gegaan, vinden we heel erg”, aldus Rosier. “Dat deel kun je ook niet zomaar aanschaffen, want het wordt niet allemaal weer uitgegeven.”

Rosier kreeg het slechte nieuws op de eerste dag van haar vakantie. En dus is ze vandaag opnieuw op haar werk, ditmaal om te dweilen. “Ik vind het heel erg. Al ben ik een nuchter type: er is niemand gewond of dood en de rommel gaan we opruimen.”

In een bibliotheek kan water grote schade veroorzaken. “Een deel van de boeken moeten we weggooien, maar we hebben nog een heel groot deel op droge plekken kunnen neerzetten. Dat valt dus nog redelijk mee,” zegt Rosier.

Regen of gesprongen leidingen

Het is nog onduidelijk of de wateroverlast in De Bieb is veroorzaakt door de zware regenval van afgelopen nacht. Het water is vies, bruin van kleur en stinkt. De brandweer onderzoekt de zolder, vanwaar veel water lijkt te komen. Rosier vermoedt dat het dak misschien door het vele regen is gaan lekken, of dat een leiding is gesprongen. Dat is ook eerder al eens gebeurd.

Rosier denkt dat de bibliotheek morgen weer open kan. “Ik ben een optimist. Kijk dat water komt nu van de bovenste verdieping, daar gaan ze het droogmaken. En als het stopt met lekken, kunnen we de kasten droogmaken en de boeken terugzetten.”