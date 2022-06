Jaarwisseling mét vuurwerk in Velsen is het veiligst en goedkoopst, denkt gemeente

Als zij in een ideale wereld zouden wonen, zouden politici het liever anders zien, maar voorlopig wonen zij nog in Velsen: bijna unaniem wil de gemeenteraad dat het afsteken van vuurwerk, op een paar plekken na, 'gewoon' weer legaal is bij de komende jaarwisseling. Dat lijkt de raad veiliger en goedkoper dan een verbod, of drie centrale vuurwerkshows.

Gemeentehuis Velsen met vuurwerk - Google Maps/ Stock

"Mensen willen gewoon vuurwerk afsteken", constateerde burgemeester Frank Dales donderdag droog bij de gemeenteraadssessie over vuurwerk tijdens de komende jaarwisseling. En de gemeenteraad maakte zich collectief geen illusie: verbod of gebod, het zal knallen in Velsen tijdens Oud en Nieuw. Bovendien vindt de raad geld steken in centrale vuurwerkshows in drie dorpskernen te duur, ook vanwege de beveiliging bij zulke shows, áls die beveiliging al beschikbaar is. Daarnaast bracht VVD'er Cas Schollink een opvallende uitkomst van een peiling van de gemeente naar voren: 'een meerderheid is voor een vuurwerkverbod, maar een meerderheid zegt ook zich niet aan een eventueel verbod te houden.'

Quote "De meldingen lopen ons over de schoenen" Politiechef Joop Sinnige

De prioriteit is dus om de regels én de beschikbare handhaving zo in te richten dat er zo min mogelijk gewonden, schade, meldingen en kostenposten voor de gemeente zijn bij de komende jaarwisseling in Velsen. En dus vroeg CDA'er Jacqueline Staats aan de ook aanwezige politiechef Joop Sinnige: "Welk nieuwjaarsscenario heeft uw voorkeur?" Zijn antwoord: "volg de landelijke lijn." Een eventueel verbod moet namelijk wel te handhaven zijn, zei Sinnige. Het is misschien een redenering in omgekeerde volgorde, maar ook een harde realiteit: er zijn niet genoeg politiemensen beschikbaar om op alle incidenten te reageren tijdens de jaarwisseling. Sinnige: "De meldingen lopen ons over de schoenen." Boa's om acht uur van de straat De overlast van vuurwerk en de capaciteit van de politie staat niet meer in verhouding tot elkaar. Tegelijk melden veel burgers overlast van vuurwerk, en zijn er weinig politiemensen. Met Oud en Nieuw zijn het er 'zo'n 35 tot 40', aldus Sinnige. Meer is niet mogelijk volgens hem. Boa's kunnen nauwelijks bijdragen: die worden op 31 december vanaf een uur of acht van de straat gehaald. Dales: "Vanaf ongeveer die tijd maken mensen er een sport van Boa's te laten schrikken, is de ervaring." Bijna de voltallige gemeenteraad bleek gisteren 'de landelijke lijn' op dit moment het verstandigst te vinden. Volgens die landelijke lijn mag er tussen acht uur 's avonds en twee uur 's nachts geknald worden, als corona niet net als in de afgelopen twee jaar roet in het eten gooit.

Quote "Verzorgingstehuizen wilden geen vuurwerkvrije zone: mensen gaan daar voor de ramen gingen zitten om het vuurwerk te bekijken" Frank Dales, Burgemeester van Velsen

D66'er Lucas Boelé verdedigde zijn partijstandpunt van een algeheel plaatselijk verbod, zoals ook in de gemeente Haarlem het geval is. Maar de rest van de raad leek daar weinig voor te voelen, zeker omdat de politie volgens Sinnige "nu al moet kiezen, prioriteiten moet stellen en alleen op excessen reageert." De raad is bang voor een waterbedeffect van of naar andere gemeenten, Boelé keerde de zaak om en sprak van een 'aanzuigende werking': als zowel Velsen als Haarlem vuurwerkvrij is, zullen andere gemeenten de komende jaren volgen, verwacht hij. PvdA-raadslid Ahmet Karateke opperde dat er tegelijk met het volgen van de landelijke lijn, ook als proef een vuurwerkshow georganiseerd kan worden, "om te onderzoeken of dat meldingen van overlast in de omgeving laat afnemen." De raad had vraagtekens bij de veiligheid, doeltreffendheid én financiële gevolgen voor de gemeente die dat plan zouden hebben. Vuurwerkvrije zones Net als in voorgaande jaren zijn er wel een aantal vuurwerkvrije zones, rond scholen en rond de molen in Santpoort-Noord bijvoorbeeld. Dit aantal zones is nog nét handhaafbaar voor de politie, waarschuwde Sinnige de gemeenteraad, maar Dales beloofde na aandringen van de raad ook verzorgingstehuizen te vragen of zij binnen een knalvrij gebied willen vallen. Hij voorspelt dat dat helemaal niet het geval is: "Een aantal jaar geleden hebben we dat ook gedaan", zei Dales. "Toen bleek dat mensen daar juist graag voor de ramen gingen zitten om het vuurwerk te bekijken."