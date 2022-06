Zandvoort ligt nacht wakker door mysterieuze dreunen vanaf zee

Een mysterieus geluid heeft veel inwoners in Zandvoort en omgeving afgelopen nacht wakker gehouden. Op social media regent het reacties van mensen die last hadden van een constant dreungeluid. Grote vraag is: waar komt dat geluid toch vandaan?

Adobe Stock

Het is een hot issue op de Facebookpagina Je bent Zandvoorter als. Onder het bericht waarin het "tonige geklap" wordt beschreven, blijven de opmerkingen maar binnenstromen. Zo valt er te lezen: "Hier in het centrum ook te horen dus! Heel Zandvoort dreunt dus." Een andere inwoner is blij dat ze niet de enige is. "Ik ben zo blij dat ik dit lees. Een paar dagen geleden hoorde ik het ook al." Waar een enkeling het irritante geluid toeschrijft aan wellicht een alieninvasie op zee, zijn de meesten het erover eens dat het wel afkomstig moet zijn van de bouw van het nieuwe windmolenpark op zee. Beluister hieronder het 'zachte' geluidsfragment van het gebonk dat vannacht werd gehoord. De tekst gaat door na het audiofragment.

Geluidsopname heien op zee - NH Nieuws

Ook bij de gemeente denken ze dat het geluid daarvan afkomstig is. "Ik las inderdaad vanochtend de berichten op Facebook. Ik denk dat het komt van de bouw van het nieuwe windmolenpark op zee", vertelt een woordvoerder bij de gemeente. Veel protest, toch vergunning Het nieuwe windmolenpark Hollandse Kust Zuid 1-4 komt op ongeveer 18 kilometer van de kust van Nederland en bestaat uit 140 windmolens. De capaciteit van het park is 1.500 megawatt. Dat is gelijk aan het stroomgebruik van ruim twee miljoen huishoudens. In kustgemeenten als Zandvoort was er veel protest tegen het park. Ondanks het verzet werd er in 2020 toch een vergunning verleend. Volgens een woordvoerder bij Eneco is er maar één "logische verklaring voor het geluid". "Er worden op dit moment door Vattenfall 140 fundaties aangelegd voor een windmolenpark op zee. Als de wind dan richting de kust gaat, dan kan dat voor extra geluidshinder zorgen." Eerder deze week werd er ook al geklaagd over een 'bonkgeluid'.