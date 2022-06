De Peiling: het is goed dat boa's een wapenstok krijgen

De langgekoesterde wens van de Nederlandse Boa Bond gaat eindelijk in vervulling: boa's mogen voortaan met een korte wapenstok de straat op. Nu beschikken boa's in principe alleen over handboeien en eventueel een bodycam (een kleine camera op het lichaam) om opnames te maken van incidenten. Maar daar komt dus verandering in. Tenminste, áls een gemeente de noodzaak ervan inziet.

Wanneer gemeentes het nodig vinden om boa's uit te rusten met de korte wapenstok, dan kunnen zij nu een vergunning aanvragen bij de lokale driehoek van burgemeester, justitie en politie, die op haar beurt weer toestemming nodig heeft van de minister. Dat schrijft minister Yeşilgöz van Justitie in een brief aan de Tweede Kamer.

Op dit moment is de hoofdtaak van boa's het onderzoeken of er bepaalde strafbare feiten zijn gepleegd. Ze mogen verdachten aanhouden, iemands identiteit controleren, processen-verbaal opmaken en boetes uitschrijven.

Stroomversnelling

Het onderwerp staat al een tijdje op de agenda van de Nederlandse Boa Bond, maar kwam in een stroomversnelling door een aantal geweldsdelicten in 2019 waarbij boa's in het ziekenhuis belandden. Sommige gemeenten zijn de boa's daarom ook op eigen gezag gaan uitrusten met verdedigingsmiddelen.

Toekomst

Het liefst zouden de boa’s nog meer middelen tot hun beschikking krijgen, zoals pepperspray en stroomstootwapens. Dat zit er voorlopig nog niet in, vanwege de angst dat het wettelijk geweldsmonopolie van de politie wordt uitgehold. Wel krijgen boa's volgend jaar toegang tot het rijbewijzenregister van de RDW. Vanaf dan mogen ze zelf de identiteit van iemand vaststellen die geen identiteitsbewijs bij zich heeft, in plaats van de hulp van politie in te schakelen.



De wapenstok gaat boa's helpen om zich te kunnen verdedigen, maar is het wel verstandig om ze daarmee uit te rusten? Beschikken BOA's wel over de juiste opleiding en ervaring om verstandig en verantwoord met een wapenstok om te gaan? Laat ons weten hoe jij erover denkt!