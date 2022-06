Eemnes begint met extra verkeersmaatregelen Wakkerendijk

In 2020 is de Wakkerendijk in Eemnes helemaal heringericht, maar na een evaluatie met bewoners en belangenorganisaties, bleek begin dit jaar dat het qua verkeersveiligheid nog altijd beter kan. Zo moesten vooral meer snelheidsremmende maatregelen genomen worden. Dat oordeelde verkeerskundig adviesbureau XTNT toentertijd.

Maatregelen

Extra markeringen, belijningen en borden moeten de situatie nu veiliger maken. "Zo wordt er nadrukkelijker beroep gedaan op de snelheid van de weggebruiker en op het voorkomen van gevaarlijke inhaalacties", zegt verantwoordelijk wethouder Theo Reijn.

Bij het Wilgenpad wordt de overgang van 50 naar 30 kilometer per uur verplaatst naar het punt waar fietsers van het fietspad de rijbaan op komen. Op twee andere plekken op de dijk wordt een wegversmalling aangebracht ter hoogte van het Dikke Torentje, om zo ook de snelheid van het verkeer te verminderen. Op de Meentweg wordt een stukje voetpad geplaatst tussen het fietspad langs de Meentweg en het voetpad langs de Wakkerendijk.

Wel hebben de werkzaamheden nu al een kleine vertraging opgelopen. Al deze maatregelen zouden deze week plaatsvinden, maar vanwege de verwachte regen eind deze week zullen werkzaamheden aan het asfalt verplaatst worden naar de eerste week van juli. Ook het gebrek aan stratenmakers zelf speelt mee, want het voetpad bij de Meentweg wordt later aangelegd.