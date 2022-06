Woningbrand op terrein jachthaven Aalsmeer, brandweer sloopt dak om te blussen

De bovenste verdieping van een woning aan de Uiterweg in Aalsmeer is vanochtend bij een brand zwaarbeschadigd geraakt. Om het vuur te kunnen bestrijden, moet de brandweer het dak slopen. Er is niemand gewond geraakt.

De getroffen woning staat op het terrein van jachthaven De Oude Werf, aan de Westeinderplassen.

De brand brak rond 9.15 uur uit, waarna de brandweer zich naar het adres spoedde. Daar aangekomen bleek dat de brand op zolder woedde, en werd besloten het dak (gedeeltelijk) te slopen om de brand te bestrijden, laat een woordvoerder weten.

'Even niet lekker'

Alle bewoners waren op tijd buiten. Eén van hen is nagekeken door ambulancepersoneel, maar dat was niet vanwege brandwonden of rookinhalatie. "Deze persoon werd even niet lekker", aldus de brandweer.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De smalle Uiterweg is vanwege de brandweerinzet enige tijd volledig afgesloten geweest.