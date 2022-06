Man mishandeld en beroofd op Bos en Lommerplantsoen

De man loopt die avond rond 19.30 uur uit een café als hij van achteren wordt aangevallen. Er komen drie mannen om hem heen staan. Een van hen mishandelt hem, een ander bedreigt hem met een vuurwapen.

Omdat een van de mannen eerder met het slachtoffer in het café zat, gaat de recherche ervan uit dat het slachtoffer met voorbedachten rade is beroofd. Na de mishandeling nemen de mannen de tas van het slachtoffer mee en gaan ze ervandoor in een auto. De politie zoekt nu getuigen die meer weten over die vluchtauto.

Het gaat om een witte Mercedes C-klasse met een Duits nummerbord. De mannen rijden van het plantsoen rechtsaf de Hoofdweg op in de richting van de Jan van Galenstraat. Het onderzoeksteam wil graag meer getuigen spreken en is specifiek op zoek naar camerabeelden van de auto.