Erfpachters krijgen tweede kans om voordelig op nieuwe stelsel over te stappen

Erfpachters die niet onder gunstige voorwaarden op het nieuwe erfpachtstelsel zijn overgestapt, krijgen nu een tweede kans. Dat laat wethouder Reinier van Dantzig (D66) weten in een brief aan de raad. Erfpachters krijgen binnenkort een brief van de gemeente met informatie. Daarna hebben ze zes maanden de tijd om alsnog over te stappen.

De gemeente besloot in 2017 om na 120 jaar een nieuw erfpachtstelsel in te voeren. Woningbezitters die geen eigenaar zijn van de grond, kunnen hierdoor overstappen naar eeuwigdurende erfpacht. Dat betekent dat ze ervoor kunnen kiezen in één keer hun erfpacht af te kopen.

Omdat de gemeente graag wilde dat mensen zouden overstappen, werden er twee gunstige regelingen bedacht. Zo konden erfpachters die voor 8 januari 2020 een aanvraag deden, 35 procent korting krijgen op het bedrag dat ze moesten betalen. Dat bedrag was toch al een stuk lager dan het normaal gesproken zou zijn: het werd gekoppeld aan de WOZ-waarde van 2014 of 2015. In die jaren was de gemiddelde huizenprijs nog een stuk lager dan tegenwoordig het geval is.

15 procent

Zo’n 85 procent van de erfpachters is overgestapt. 15 procent, een deel dat goed is voor 54.500 inwoners, deed dat dus niet. Ook erfpachters die na 8 januari op de nieuwe regeling zijn overgestapt, kunnen nu met terugwerkende kracht alsnog aanspraak maken op de voordelige regeling. Amsterdammers die na 2020 een huis hebben gekocht dat nog niet onder de nieuwe regeling valt, vallen buiten de boot.