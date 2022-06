Gooise gemeenten proberen jongeren te strikken voor nieuwe raden en panels

De Gooise gemeenten proberen de jeugd steeds vaker te betrekken bij de politiek. Dit doen ze door een jeugdraad of -panel in het leven te roepen. Zo is Huizen nu ook op zoek naar nieuwe aanwas voor hun jongerenpanel. In het radioprogramma NH Gooi Zaterdag is panellid Esmee Duim te gast.

Gemeente Huizen

De gemeente Huizen is druk op naar jongeren tussen de 14 en 22 met een mening over het voormalige vissersdorp om lid te worden van het jongerenpanel. Deze groep komt één keer per maand samen om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de gemeente. Esmee zelf is al sinds januari van dit jaar lid van het panel en ziet er de voordelen van in. "Ik merk zelf vaak dat de keuzes vóór jongeren gemaakt worden en niet dóór jongeren. Ik wilde de jongeren een stem geven", zegt het strijdvaardige panellid in de NH Gooi Zaterdag. Volgens haar wordt er ook echt wat "Naar alles wat je zegt wordt geluisterd.", zegt Duim. "Maar er worden ook kritische vragen gesteld, waardoor je beter moet nadenken over waarom je die mening hebt." Vaak zitten de jonge panelleden tegenover wethouders en raadsleden om de nieuwe ideeën aan te horen. Zo pleitte Esmee voor een betere bereikbaarheid van Huizen belangrijk. "Ik studeer in Utrecht, waarvoor in anderhalf uur moet reizen met het openbaar vervoer." Laren In Laren werd begin juni ook een gloednieuwe jongerenraad in het leven geroepen voor de leeftijd van 14 tot 23 jaar oud. In het radioprogramma NH Gooi de Lunchclub waren kort erna de kersverse jongerenraadsleden Jip en Robin te gast. De tekst gaat door onder deze link.

Zij komen vier keer per jaar samen om over onderwerpen te praten die zij belangrijk vinden en om zo de raadsleden en het college van nieuwe inzichten te voorzien. Maar ze moeten nog wel even eraan trekken om ouderen te overtuigen. "Ik merkte bijvoorbeeld aan een iemand dat die ons nog niet serieus namen", zegt Robin namelijk. "Maar bij ons heb je geen politieke spelletjes", voegt hij toe. Eemnes Halverwege juni heeft ook Eemnes een jeugdraad geïnstalleerd met kinderen van 10 tot en met 16 jaar. Toen ging radioverslaggever Michel Stoeltie voor het radioprogramma NH Gooi Zaterdag langs bij de benoeming van deze nieuwe raad. "Zij moeten met leuke ideeën komen en dan gaan wij vervolgens kijken of het kunnen realiseren. En als het een beetje binnen het budget blijft moeten we vast iets moois kunnen realiseren", zegt burgemeester Roland van Benthem. In de komende periode komen ze minstens twee keer samen, maar ook zullen ze gevraagd worden hun licht over plannen van de gemeente te laten schijnen. Dana en Daan zijn twee van deze kakelverse jeugdraadsleden. "Ik heb mij gelijk aangemeld met een hele lijst ideeën. Ik heb er nog veel meer" zegt een enthousiaste Dana. "Ik wil dat Eemnes een betere plaats wordt voor alle jongeren." "Mijn oma heeft mij overtuigd en het leek mij wel leuk", vertelt Daan. "Ik wil boeken voor vluchtelingenkinderen en ik wil dat in de Noordbuurt de speeltuinen worden vernieuwd"