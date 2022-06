Terug van weggeweest: Beverwijk beleeft bloedhete herstart kortebaandraverij

De kortebaandraverij van Beverwijk is terug van weggeweest. Het is alsof de paardenwedstrijd die vandaag plaatsvond nooit is weggeweest. Het was erg druk en er werd als vanouds flink gewed op de paarden.

Voor het eerst in de geschiedenis van de kortebaandraverij was het evenement niet in augustus maar in juni. De organisatie heeft daarvoor gekozen omdat in augustus veel mensen met vakantie zijn én, zo hebben de statistieken uitgewezen, de kans op mooi weer in juni groter is. Die staistieken kregen gelijk.

De zon scheen uitbundig. Overdreven uitbundig zelfs. Het was bloedheet in de Breestraat. Vanwege de hitte moest de ambulance er een paar keer aan te pas komen om onwel geworden toeschouwers weer op de been te helpen.

Water en bier

Veel water drinken was het devies van de EHBO. Toch was het vooral bier dat erin ging. "Ik begrijp het wel", zegt een EHBO'er. "Het is natuurlijk erg gezellig. Maar ik hoop dat mensen ook wat water drinken, een plekje in de schaduw zoeken en zorgen dat ze wat zout naar binnen krijgen."

Hans van der linden, voorzitter van het organisatiecomité, wandelt zo trots als een pauw door de VIP-tent. "Dit hebben we toch maar mooi bereikt", zegt hij, terwijl hij om zich heenkijkt. "Zóveel mensen, zoveel sponsors! Twee jaar stilstand is zeker geen achteruitgang geweest."