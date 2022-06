Buurtpanel Huizen maakt zich geen zorgen over miljoenentekort voor opknapbeurt wijk

Dat stelt Bart Fagel, vrijwilliger bij het Huizer buurtpanel dat de belangen van deze wijk behartigt. Ongerust over het niet doorgaan van de herinrichting is de inwoner van Huizen allerminst. Hij meent dat het volledige bedrag - in totaal 20.275.193 euro - op tafel gelegd gaat worden.

“Ik heb er zeker vertrouwen in dat het goed komt”, meldt hij. “Het pakket is echt dat bij deze tijd past Het is normaal pakket. Het gaat niet om luxe en er is gelet op het geld. Zo worden diverse zaken hergebruikt.” Met een eigentijds pakket bedoelt Fagel dat de gemeente meteen de gelegenheid aangrijpt om tijdens het vervangen van het riool andere prangende zaken meeneemt zoals nieuw groen.

Vinger in de pap

Dat vertrouwen zit ‘m ook in het feit dat de herinrichtingsplannen zijn voortgekomen uit een lang participatietraject. De bewoners hebben een stevige vinger in de pap gehad bij het opstellen van dit wensenlijstje. Het zou heel wrang zijn als de politiek harde keuzes moet maken. Wethouder Marlous Verbeek heeft de gemeenteraad aangeraden om diverse scenario’s met dito financiële plaatjes te gaan maken om zo te komen tot een beter overzicht van wat haalbaar is.

“Deze wijk heeft die opknapbeurt echt nodig”, stelt Fagel. Alles wordt ook opgehangen aan de herinrichting van 2023. Klusjes die nu al geklaard kunnen worden, blijven liggen tot het grote onderhoud plaatsvindt.

Verzakte stoepen

Volgens de buurtpanelvrijwilliger moeten bijvoorbeeld de bomen echt vervangen worden. De drie stormen in februari hebben dat wel bewezen. Daarnaast is de bestrating op veel plekken in de wijk slecht. De Huizer heeft het onder meer over gaten en verzakte stoepen. Daar komt bij dat de vervanging van het riool tien jaar langer heeft geduurd dan het zou moeten duren. Het is alweer vijftig geleden. “Die 10 miljoen euro moet gevonden worden”, zegt hij ferm.

Komende maandag komt deze kwestie aan de orde in de commissie. Eind 2022 moet de politiek een definitieve klap geven op de herinrichting van Stad en Lande.