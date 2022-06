Geen pechpassagiers bij KLM, TUI en Sunweb

Reizigers die bij KLM een vlucht hebben geboekt, hoeven zich geen zorgen te maken dat hun zomervakantie in rook opgaat. Ook de eigen luchtvaartmaatschappij van TUI Nederland is het gelukt om alle reizen te laten doorgaan. Reisorganisatie Sunweb zegt erin te zijn geslaagd om alle vakanties tussen 7 juli en 14 augustus uit te kunnen voeren.

KLM beperkt in de maanden juli en augustus de verkoop van tickets om aan de eis van Schiphol te voldoen om het aantal passagiers op de luchthaven te beperken. Vanwege het grote personeelstekort -met name bij de beveiliging- worden luchtvaartmaatschappijen op Schiphol gedwongen maatregelen te nemen om uitpuilende vertrekhallen te voorkomen.

Volgens KLM zal het in de zomer op beperkte schaal vluchten annuleren, maar zegt daarbij dat reizigers die al hun vakantie hebben geboekt daar geen zorgen over hoeven te maken.

Sunweb en TUI Nederland

Reisorganisatie Sunweb meldt dat voor slechts 1 procent van haar klanten een alternatieve reisdatum of luchthaven nodig is. Verder hoeft niemand zich zorgen te maken over een geannuleerde reis.

Vluchten van TUI Nederland gaan ook allemaal door, zegt een woordvoerder. "We gaan géén TUI fly vluchten annuleren, iedereen die al geboekt heeft kan op vakantie. Veruit het merendeel van de vliegvakanties zal nog steeds vanuit Amsterdam vertrekken. Voor het deel van de reizigers dat niet meer vanaf Schiphol mag vertrekken, gaan wij vluchten inzetten vanaf regionale luchthavens."

Vluchten geschrapt

Een deel van de klanten van Transavia boft minder. Die maatschappij maakte gisteren bekend 240 vluchten tussen 7 juli en 14 augustus te moeten schrappen. Die reizigers zijn gisteren geïnformeerd.

Voor klanten die na 14 augustus een vakantie hebben geboekt via reisorganisaties TUI of Sunweb, en daarvoor op een Transaviavlucht zijn geboekt, wordt later deze zomer bekend of hun reis doorgaat of niet.