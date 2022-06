Maayke Tjin A-Lim verwacht interessante strijd op de horden: "Beste voor het NK bewaard"

De NK atletiek staan dit weekend voor de deur en op de horden wordt een interessante strijd verwacht. Nadine Visser, Zoë Sedney en Maayke Tjin A-Lim draaien een goed seizoen en ontlopen elkaar weinig. "Op de NK wil ik graag pieken en eerste worden. Dat is mijn mindset", zegt Tjin A-Lim.

Maayke Tjin A-Lim na haar race op de Gouden Spike - Orange Pictures

De seizoensbeste tijden van het trio ligt slechts twee tienden uit elkaar. Visser noteerde in Finland vorige week een 12,72 seconden, Sedney liep in Oordegem 12,91 en Tjin A-Lim mocht ook aan de tijd van 12,91 ruiken. "Ik weet nu dat ik het kan lopen", zegt Tjin A-Lim over haar prestatie op de Ter Specke Bokaal. Echter gold de tijd niet als officieel persoonlijk record, omdat er teveel rugwind stond in Lisse. Consistent De 24-jarige atlete van AV Zaanland omschrijft de voorbereiding op de NK atletiek 'consistent'. Eind mei liep Tjin A-Lim een nieuw persoonlijk record in Manchester (13,02). Tijdens bloedhete wedstrijden in Marseille en Madrid liep ze afgelopen week respectievelijk 13,08 en 13,10. "Ik heb de lijn van het indoorseizoen door kunnen trekken naar het outdoorseizoen. Ik ben heel erg tevreden, want ik ben fit en pijnvrij gebleven. En het beste bewaar ik voor het NK." Tekst loopt door onder de video.

Maayke Tjin A-Lim is de 'New kid in the blocks' - NH Sport / Stephan Brandhorst

Op de NK in Apeldoorn is het voor Tjin A-Lim de laatste kans om de limiet voor de WK in Eugene (Verenigde Staten) te lopen. Dat betekent dat ze onder de tijd van 12,84 moet duiken. "Ik moet heel hard starten om dat gat te overbruggen", zegt de hordeloopster die afgelopen jaar derde op de NK werd en in 2019 vierde. Voor de EK in München heeft Tjin A-Lim nog een maand om de limiet van 12,93 te slechten. "Ik ben er klaar voor en heel excited. Ik hoop dat we op de NK een beetje wind mee hebben."

Quote "Ik hoop dat we een beetje wind mee hebben" hordeloopster maayke tjin A-lim

Corona In de sportwereld komt het coronavirus ook weer een beetje om de hoek kijken. Visser moest afgelopen weekend de Diamond League-wedstrijd in Parijs missen vanwege een besmetting. "Voor elk virus moet je wel alert zijn. Ik leef de afgelopen dagen in een bubbel om mijn contacten zoveel mogelijk te beperken. En ik doe het ook zodat ik m'n focus kan behouden." Dit weekend zijn de NK atletiek bij AV '34 in Apeldoorn. Op zondag komt Tjin A-Lim in actie. Eerst wachten de series en om 15.12 uur staat de finale op het programma.