Kaartje voor kermisattractie in Schagen flink duurder: "Dit moet volgend jaar klaar zijn"

"Het is een drama", vertelt Adje Steenbergen, die met zijn attractie op de Nieuwstraat staat. Ook hij heeft een stickertje met een nieuwe prijs op zijn prijslijst moeten plakken. Een kaartje bij het spookhuis kost daar nu 4 euro, wat een euro duurder is dan de prijs die hij normaal hanteert. "En dan ben ik nog een van de weinigen die nog onder de 5 euro zit", aldus Steenbergen.

Een stukje verderop zit Klaas Verwijk die al jaren met veel plezier zijn trampolines uitklapt op de Schagense kermis. Hij koos ervoor om geen prijsverhoging toe te passen, maar snapt zijn collega's wel. "De energierekening thuis is al heel erg hoog, maar die op de kermis is al helemaal belachelijk", zegt Klaas. Maar ondanks dat, merkt Verwijk geen verschil met de drukte in Schagen. "De sfeer is goed op de kermis en ik denk dat mensen nog steeds bereid zijn om het geld uit te geven."

Drukte

Ondanks de stijgende prijzen is het, zelfs op een warme donderdagmiddag, gewoon gezellig druk op de kermis. "Het is een moeilijke tijd geweest voor iedereen, dus ik kan me voorstellen dat het duurder wordt", vertelt een omwonende. En daar sluit een jonge kermisganger zich bij aan: "Zij moeten ook geld verdienen, en gelukkig ik heb genoeg spaargeld en anders krijg ik geld van mijn ouders."

Zo denkt alleen niet iedereen erover. "Ik heb wel kleinkinderen, maar ga er de laatste jaren niet meer heen", vertelt een voorbijganger, "Het wordt te duur en ik moet wat voorzichter mijn geld uitgeven."

Voedselbank

De prijsstijgingen hebben een grote invloed op de portemonnee van veel mensen, maar vooral op die van gezinnen die het niet breed hebben. Maar elk kind verdient een gezellige dag op de kermis vond de Gemeente Schagen. Daarom hebben zij alle gezinnen uit Schagen die bij de Voedselbank zitten een enveloppe gegeven met toegangsmunten- en kaarten voor de attracties op de kermis.