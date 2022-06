Terugkijken: doe thuis nog een keer mee met het Groot Goois Dictee

Pakweg één op de acht mensen heeft veel moeite met lezen en schrijven en dat aantal neemt - opvallend genoeg - eerder toe dan af. Laaggeletterdheid onder mensen is een groot probleem. Het speelt overal: van West-Friesland tot 't Gooi. Hilversum is van onze provincie zelfs een van de uitschieters waar laaggeletterdheid een groot probleem is. met het Groot Goois Dictee wordt daar elk jaar aandacht voor gevraagd.