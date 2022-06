Festivalgangers malen niet om strandhuiseigenaren: "Geluidsoverlast? Zet je er overheen!"

Veel strandhuiseigenaren kiezen dan ook het hazenpad, zoals Jan Maart, die een huisje pal naast het festivalterrein heeft. "Het is een drama. Als het straks echt begint dan moet ik vluchten want m'n hele huis gaat heen en weer straks. Dat houd je niet vol." Het festival, dat aftrapt met tropische temperaturen, heeft vier podia en trekt een internationaal publiek.

In de doorgang tussen de eerste en de tweede rij strandhuizen loopt een oudere dame bepakt en bezakt richting de strandopgang. "Ik smeer 'm. Kijk, ik hou van muziek maar dit gaat wel heel hard." Strandhuiseigenaar Jan snapt niet dat de gemeente toestemming geeft voor zo'n evenement. "Er slapen kinderen hier, mensen komen hier voor de rust. Het is belachelijk gewoon."

Trillende huizen en rammelende glazen

Dat een deel van de strandhuiseigenaren not amused is met het vierdaagse trancefestival, is niet iets waar de gemiddelde bezoeker van wakker ligt. En dat bewoners klagen over trillende huizen en rammelende glazen op de plank, moet men maar even voor lief nemen, zo is de stemming.

"Tuurlijk klinken er flinke bastonen. En dat moet ook!", lacht een mannelijke bezoeker die de gemiddelde leeftijd van het publiek een impuls omhoog geeft. "Je hebt het hele jaar je strandhuisje tot je beschikking. Eén weekend is er een feestje met wat geluidsoverlast. Daar moet je je dan maar overheen zetten."