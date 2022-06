Judith heeft na twee jaar nog steeds last van corona: 'Een dagelijkse hindernis'

De Purmerendse Judith Emmelkamp (64) heeft het druk met bruidstaarten maken nu veel mensen hun bruiloft inhalen. Toch is hard werken voor haar lang niet vanzelfsprekend, want ze heeft long covid. In het najaar van 2020 lag Judith drie weken op de intensive care. Ze merkt nu nog dagelijks de gevolgen.

Judith ging na haar ziekenhuisopname een lang revalidatieproces in. Zo moest ze opnieuw leren lopen en waren haar handen heel stijf. Dat is niet handig voor een taartenmaker. "Nu gaat het wel, maar ik heb soms dagen dat het niet gaat", zegt Judith. "En dan moet ik toch, want die taarten moeten toch af. Nu neem ik meer tijd voor een taart."

Rust

Ze is dus weer aan het werk en daar is ze heel blij mee, maar het kost haar heel veel moeite. "Als ik een stuk taart heb gedaan, dan moet ik gaan liggen, want ik weet niet wanneer ik 'op raak'. Als het op is, is het op. Dan moet ik voor zijn. Bij de fysio hebben ze me geleerd dat je na zoveel tijd je rust moet nemen."

In 2020 ging NH Nieuws langs bij Judith. Op dat moment was een collega-taartenbakster voor haar druk bezig met een crowdfundactie, want er waren opeens financiële problemen.

Tekst loopt door onder de reportage uit 2020