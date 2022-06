Verhuizing kartcentrum Coronel naar BNI-terrein gaat niet door

Het kartcentrum was van plan een strook aan de Havenstraat, naast horecagelegenheid de Krachtcentrale te kopen, om er zelf naartoe te verhuizen. Op de huidige plek waar Coronel gelegen is, aan de Oude Haven, moet ruimte gemaakt worden voor woningbouw

Maar aan die plannen is nu een einde gekomen. In een brief die directeur Raymond Coronel naar de gemeenteraad heeft gestuurd, laat hij weten dat een overeenkomst met de eigenaar van het BNI- terrein, de SVE-Group, is al eerder was afgeketst, omdat de partijen het niet eens konden worden over wie de grond van de voormalige behangfabriek moest saneren.

Een mogelijke nieuwe koper, bouwonderneming Stout, diende zich ook aan om de vestiging van de kartbaan op het strookje BNI-terrein te ontwikkelen. Ook die onderhandelingen liepen op niets uit. Daarmee eindigt de verhuizing van Coronel naar het BNI-terrein in de grindbak.