Outsider Sinkeldam over NK wielrennen: "Op VAM-berg rijdt Mollema mij er niet af"

Het NK wielrennen wordt vrijdag verreden. In Drenthe starten de mannen om 13.15 uur in Westerbork en na ruim 193 kilometer staat rond 17.45 uur de finish gepland. Met outsider Ramon Sinkeldam uit Assendelft blikken we vooruit op het NK.

Ramon Sinkeldam (l) lijdt de kopgroep - Pro Shots / George Deswijzen

"Het NK is iets unieks. Je maakt kans op een titel en ik behoor tot één van de outsiders. Toen ik in 2017 Nederlands kampioen werd, was ik ook niet één van de favorieten. Toen viel alles op zijn plek en dat kan dus ook morgen", blikt Sinkeldam vooruit. VAM-berg De plek die zeer waarschijnlijk het verschil gaat maken is de VAM-berg. De voormalig vuilnisbelt wordt meerdere malen beklommen en ook de finish ligt heuvelop. "Die ligt mij wel. Het is twee keer een inspanning van 30 seconden tot één minuut. Dat moet ik goed aankunnen. Op zo'n klim rijdt een rasklimmer als Bauke Mollema mij er niet af. Twee jaar terug won Van der Poel met een solo van 60 kilometer, zo kan hij wel winnen", klinkt een zelfverzekerde Sinkeldam. Dylan Groenewegen, Cees Bol en Jetse Bol afwezig Het NK wordt gekenmerkt door een groot aantal afwezigen. Zo zijn onder andere Mathieu van der Poel, Dylan van Baarle, Wilco Kelderman en Robert Gesink afwezig. "Jammer voor het NK. Het liefst draagt een groot renner zo'n trui en Van der Poel maakte echt kans. Er spelen meerdere belangen. Hij heeft de Giro gereden en gaat de Tour rijden. Wellicht heeft hij een trainingskamp nodig. Van beide kanten valt wat te zeggen. Als hij in de eerste week van de Tour geel pakt hoor je niemand over het NK", aldus Sinkeldam.

Wielrenner Dylan Groenwegen bij zijn nieuwe ploeg - Team BikeExchange-Jayco

De Amsterdamse Dylan Groenewegen meldde zich op het laatste moment af voor het NK. Hij gaf aan een extra rustperiode te nemen voordat hij volgende week vrijdag aan de start van de Tour de France verschijnt.

Quote "Wij zijn ermee bezig, maar er is nog niets duidelijk" wielrenner ramon sinkeldam

Ook Jetse Bol doet niet mee."Ik kreeg na de ZLM-tour corona en zit pas een paar dagen op de fiets. Vanuit de ploeg kreeg ik ook geen support om naar het NK te gaan, dus ik twijfelde überhaupt al", laat de renner uit Avenhorn weten. Cees Bol heeft onlangs corona gehad en verschijnt daarom ook niet aan de start. Toekomst Sinkeldam Ramon Sinkeldam rijdt vanaf 2018 voor het Franse Groupama-FDJ. Het is nog niet bekend of de Noord-Hollander ook komend seizoen voor de Franse ploeg rijdt. Het Belgische Quick-Step Alpha Vinyl heeft interesse in de diensten van Sinkeldam. "Wij zijn ermee bezig, maar er is nog niets duidelijk. Ik hoop over een paar weken meer te weten."