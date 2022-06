Bergenaar (43) schuldig aan misbruiken 7-jarig vriendinnetje van dochter

De Bergenaar L. G. O. (43) is door de rechtbank Alkmaar schuldig verklaard aan het plegen van ontuchtige handelingen bij het vriendinnetje (7) van zijn dochter . Daarvoor krijgt hij een gevangenisstraf van negen maanden en behandeling voor zijn psychische problematiek. Voor twee andere feiten werd de man vrijgesproken.

Het gebeurde op 24 augustus 2020. De meiden speelden op de hoogslaper van de dochter van de verdachte. De vader kwam naar boven, omdat ze aan het schminken waren en alles onder hadden gesmeerd.

Toen de 7-jarige daarna werd opgehaald door haar moeder verklaarde ze dat de man haar gelikt had. "We lagen onder de dekens en toen heeft de vader van <naam vriendin> aan mijn plasser gefrummeld en gelikt."

Ze zou haar 'staartje' omhoog hebben moeten doen en toen iets nats hebben gevoeld bij haar kruis. "Dit verhaal heeft ze, ondanks haar jonge leeftijd, consistent verteld", aldus de rechter, die haar verklaringen dan ook voldoende betrouwbaar acht.

'Washandje'

Daarnaast werd bij het meisje DNA gevonden op en in haar vagina. De verdachte heeft verschillende verklaringen gegeven hoe dit daar terecht is gekomen, zoals via een washandje en spuug - toen hij de schmink wilde wegboenen.

Maar omdat het verhaal een paar keer is veranderd, acht de rechtbank het verhaal van L. G. O. onbetrouwbaar. En dus is er voldoende steunbewijs voor een bewezenverklaring van de ontuchtige handeling likken.