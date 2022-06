Meerderheid NH Nieuws-panel: boeren te hard getroffen in aanpak stikstofprobleem

Een meerderheid van het NH Nieuws-panel vindt dat ten onrechte voornamelijk naar boeren wordt gekeken om het stikstofprobleem op te lossen. Dat blijkt uit onderzoek waaraan 1.488 leden meededen. Een grote groep vindt dat iedereen een steentje moet bijdragen.

Noord-Hollandse boeren schreven dinsdagavond in Schermerhorn een boodschap in het gras - NieuwsFoto.nl

Dat er wat gedaan moet worden aan de stikstofuitstoot, daar is bijna de helft (43 procent) het in hoge tot zeer hoge mate eens. En nog eens 32 procent in redelijke mate. Een kwart zegt niet te geloven dat er een probleem is. En ook al zijn er wel zorgen over de consequenties voor de natuur, maar ook woningbouw. De meeste deelnemers vinden dat ten onrechte vooral de boeren worden aangepakt om de uitstoot terug te dringen. Weinig steun voor inkrimpen Zo zegt meer dan de helft van de deelnemers (56 procent) niets voor het inkrimpen van boerenbedrijven te voelen. Daarnaast is er ook een groep die het in redelijke mate steunt. Maar dan gaat het om het aanpakken van grote veehouders. "Inkrimpen op natuurlijke wijze vind ik geen probleem. Megastallen moet je verbieden. Dat is voornamelijk voor de export", zegt Tony uit de gemeente Dijk en Waard bijvoorbeeld. De meeste leden vinden dat er op alle fronten wat gedaan moet worden. En dan wordt onder meer gewezen naar de zware industrie. Die zou moeten inkrimpen, zo vinden veel panelleden. Maar ook het vliegverkeer moet worden aangepakt.

Quote "Minder vliegen en het probleem is opgelost. Laat ze maar facetimen" panellid Steven

Meerdere leden geven aan dat er minder gevlogen moet worden. Bijvoorbeeld door tickets duurder te maken of dat op een andere manier af te dwingen. "Minder vliegverkeer en het probleem is opgelost. Laat ze maar meer facetimen in plaats van rondvliegen", reageert Steven uit de gemeente Gooise Meren. Andere opties die worden genoemd zijn het meer creëren van groen (natuur), maar ook het aanpakken van autorijden. Door het invoeren van rekeningrijden, maar ook het verlagen van de maximumsnelheid op wegen. Tekst gaat verder onder de foto

Boeren verzamelen het hun tractors in Enkhuizen voor protest - NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

Steun voor protest, maar ook kritiek Gisteren protesteerden tienduizenden boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet in het Gelderse Stroe. Veel boeren kwamen met de trekker om hun punt te maken, zoals een grote groep uit West-Friesland. Meer dan de helft van de deelnemende NH Nieuws-panelleden (55 procent) staat in hoge tot zeer hoge mate achter de protesten, en 20 procent in redelijke mate. Een kwart is het er niet mee eens. Toch is er ook kritiek op de manier waarop een deel van de boeren protesteert tegen de plannen. Een deel van de panelleden vreest dat het juist averechts werkt. Dan gaat vooral over bijvoorbeeld het thuis opzoeken van stikstofminister Christianne van der Wal, twee weken geleden. "Het bedreigen en intimideren van ministers is schandelijk en bijna crimineel. In Stroe demonstreren is oké", aldus Jan Baas uit Enkhuizen Ook wordt de soms agressieve toon genoemd. "Agressie en bedreigingen zijn niet normaal. Dit heeft niks te maken met vrijheid van meningsuiting", zegt panellid Monique uit de gemeente Dijk en Waard. En niet iedereen kan zich vinden in het blokkeren van wegen met tractoren. 'Boeren staan met rug tegen de muur' Aan de andere kant is er ook een groep panelleden die vindt dat de boeren geen andere keuze hebben dan op deze manier te demonstreren. "De boeren kunnen geen kant op, ze staan met hun rug tegen te muur. Er wordt niet met ze gepraat, maar over hun gepraat", aldus Ruben uit Huizen.

Verantwoording Onder de 5.387 leden van het NH Nieuws-panel hielden we een enquête over hoe ze aankijken tegen het stikstofprobleem en de boerenprotesten. In totaal deden 1.488 mensen mee aan het onderzoek.