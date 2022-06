Nieuwe coalities in West-Friesland: meer inspraak voor inwoners en extra woningen

Daarbij steekt met name Enkhuizen hand in eigen boezem. De vier aangetreden coalitiepartijen stellen zelf in een uitgebreide inleiding dat er 'iets fundamenteels schort in het vertrouwen in de politiek'.

De nieuwe coalitie wil dichter bij de inwoner komen: wethouders worden aanspreekpunt van een 'eigen' wijk, die ze ieder jaar toegewezen krijgen. Verder gaat de gemeente experimenteren met referenda, bij grote onderwerpen.

Ook Medemblik wil meer met inwoners in gesprek gaan. De nieuwe coalitie gaat komende zaterdag in gesprek met inwoners, over het conceptakkoord. Pas daarna wordt het bekrachtigd en treedt een nieuw college aan.

Stede Broec zet in op wijkbijeenkomsten, waar inwoners hun ideeën kwijt kunnen over de inrichting en leefbaarheid van hun omgeving. Koggenland en Opmeer hopen met een kinder- en jongerenraad ook jongeren bij de lokale politiek te betrekken.

Wel of geen recycletarief

Afval is een heet hangijzer in de regio: in Medemblik klapte de coalitieonderhandelingen op het veel besproken recycletarief, waarna Hart voor Medemblik, de grootste fractie in de raad, zelfs helemaal geen plaats meer nam in een coalitie. Het recycletarief blijft bestaan, maar de gemeente belooft dit wel spoedig te evalueren.

Deze reportage maakten we eerder over het recycletarief in Medemblik. Tekst loopt door.