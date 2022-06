IJmond NL V De rijke historie van de draverij van Beverwijk: 'Eén groot feest'

Na een onderbreking van twee jaar door corona, is er vandaag weer een kortebaandraverij in Beverwijk. Sinds mensenheugenis werd deze gehouden in augustus. De vraag is dan ook of het evenement ook zo vroeg in het seizoen aanslaat. Eén meevaller heeft de organisatie in elk geval: het wordt mooi weer vandaag.

Loek Scholten (77) is één van de mensen aan wie Beverwijk de herstart van het evenement in 1980 te danken heeft. Tot dat moment was er twintig jaar geen draverij gehouden. Met zijn broers trok de ondernemer de organisatie vlot en al snel was de draverij hét hoogtepunt van de feestweek (met zijn broer Niek runde Loek het transport- en afvalverwerkingsbedrijf NiLo). Loek Scholten denkt graag terug aan die tijd. Hij was tot 1990 baancommissaris, maar de organisatie liep zo soepel dat hij zich zonder risico's in het feestgewoel kon storten. "Als de wedstrijd eenmaal was begonnen, kon ik aan het bier", zegt hij.

Uit alle windstreken Scholten: "De draverij was één grote reunie. Heel Beverwijk kwam samen. En ook wie er niet meer woonde, kwam naar de draverij. Uit alle windstreken kwam je ze tegen. Eén groot feest." Het evenement werd toen nog tijdens de bouwvakvakantie gehouden. Omdat de weerstatistieken uitwijzen dat de kans op regen dan groter is, is de wedstrijd voor het eerst al vandaag. Scholten vindt dat de organisatie wat meer reclame had moeten maken. "Ik heb nergens een aanplakbiljet gezien. Volgens mij weten veel mensen het niet." De draverij begint vanmiddag om 14.30 uur.