Ambitieuze Telstar-middenvelder Sven van Doorm kiest voor top van de eerste divisie

In april had Van Doorm al laten weten dat hij zijn aflopende contract bij Telstar niet zou gaan verlengen. Hij vond dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging. Lange tijd leek FC Volendam de nieuwe club van Van Doorm te gaan worden, maar het is onduidelijk hoe concreet die interesse echt was. FC Eindhoven handelde vervolgens snel en hengelde Van Doorm transfervrij binnen. In de Lichtstad tekent hij een contract voor twee jaar.

Van Doorm speelde twaalf jaar in de jeugd van Vitesse. Van Doorm streek in 2018 neer bij Telstar. Het eerste jaar werd hij gehuurd van de Arnhemmers waarna de Velsenaren hem contracteerden. Vervolgens speelde hij meer dan honderd wedstrijden voor De Witte Leeuwen.