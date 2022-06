Eigenaren strandhuisjes voelen zich overvallen door groots strandfestival Luminosity

Het Luminosity Beach Festival dat morgen rond het middaguur losbarst op het strand tussen Zandvoort en Bloemendaal aan Zee, is wat grootser dan de buren in de strandhuisjes hadden gedacht. Ze voelen zich overvallen sinds ze begin juni vernamen dat ze vier dagen twaalf uur lang een fikse beat te horen krijgen. "Dit is buiten alle proporties", vindt één van de buren van het festival, waar melodische techno en hardcore te horen is.

Bij Beachclub Bernie's staan witte festivaltenten. Op het strand voor het paviljoen verrijzen vier podia met flinke boxen aan weerszijden van het hoofdpodium. Nu genieten de bewoners van de strandhuisjes rondom het festivalterrein nog van de zon en spelen kinderen met vliegers en schepjes. Je huisje bewaken Maar bij veel huisjes zijn de luiken al dicht. Heel wat kampeerders hebben alvast hun biezen gepakt, of gaan dat morgen doen. Met de strandstoelen achter slot en grendel en foto's van hoe het er nu voor staat, voor als er straks wel schade is. Anderen blijven juist, om hun spullen op het strand in de gaten te houden, want ze verwachten dat zeker na het festival de bezoekers tussen hun huisjes door gaan struinen. Dat denkt ook Cobi, die nu nog lekker rustig ligt te zonnebaden. Ze is juist speciaal vanuit Amsterdam naar het strand gekomen. "Ik blijf hier om op mijn spulletjes te passen", zegt ze kranig. "Bij een vechtpartij ga ik niet naar buiten hoor, maar als ze hier lopen te piesen wel!" Ook haar buurmannen Ed en Piet houden er rekening mee dat de festivalbezoekers tussen hun huisjes in gaan poepen en kotsen. "Je gaat mij niet vertellen dat dat niet gebeurt."

De eigenaren van de strandhuisjes vinden het te zot voor woorden dat zo'n groot festival pal naast hun woningen wordt toegestaan. En dat terwijl ze genoeg pacht betalen voor het stukje strand waar hun huisje op staat. Maar ze hebben te horen gekregen dat zij geen echte bewoners zijn en dat er daarom minder rekening met hun gehouden hoeft te worden. Eén bewoonster die liever niet met naam genoemd wil worden, is oprecht blij dat de mensen in de evenementenbranche weer lekker aan het werk kunnen. En ze gunt iedereen een feestje. "Maar met vijf- tot achtduizend bezoekers per dag is dit te groot voor deze plek. En waarom pas zo laat een vergunning kenbaar maken aan ons? Dan had ik mijn vrije weken anders gepland." Vechtpartijen Stiekem hoopt ze dat het uit de hand loopt en dat er allemaal vechtpartijen plaatsvinden. "Dan is het over en komt het volgend jaar niet weer." Juist om die vechtpartijen wilde buurgemeente Bloemendaal dit jaar geen vergunning afgeven voor het Luminosity Beach Festival. De vier verenigingen strandhuiseigenaren hebben in februari te horen gekregen dat er een vergunning voor het festival bij Beachclub Bernie's was aangevraagd. "Toen is ons wel gevraagd of we wilden meedenken, maar we dachten dat het kleinschaliger was, zoals toen jaren geleden dit strandfeest hier ook al werd gehouden", laat Wilbert van Rossum van Kampeervereniging Amsterdam weten als hij met mede-eigenaren in gesprek raakt. Van Rossum vertelt ook dat de besturen van de vereniging verrast waren toen begin juni de vergunning werd afgegeven en de omvang van het festival duidelijk werd. "Negen jaar geleden was er alleen een podium op het terrein van het paviljoen, nu is het dit." Tekst gaat door onder de foto.

Ook aan de lange op- en afbouw de noordkant van het terrein irriteren de strandhuisbewoners zich mateloos. Stalen platen zijn op een paar meter van de huisjes gelegd, waar de heftrucks en vrachtwagens sinds vrijdag af en aan rijden. "We moesten vanmiddag nog een groep kleuters redden die hier naar het strand renden toen zo'n wagentje met een rotsnelheid het duin opreed", vertelt de opa van een paar spelende kleinkinderen. Ondanks zijn vermanende woorden, rijdt hetzelfde wagentje tijdens het gesprek met NH Nieuws weer keihard de oprit op. Gelukkig heeft de organisatie wel hekken geplaatst tussen de strandhuisjes en de oprit, zodat opa niet de hele dag in angst hoeft te zitten. En een paar handhavers die opa aanspreekt, nemen het voorval mee in hun gesprek met de festivalorganisatoren.

De gemeente heeft een schouw georganiseerd. De gezamenlijke besturen van de verenigingen van strandhuisjes mogen hun onrust ventileren. "Er is goed naar ons geluisterd. Ze willen voor elk probleem een oplossing zoeken. Maar we gaan wel ventileren. Dat het zo groot zou zijn hadden we niet verwacht, maar voor volgend jaar zijn we wakker." Tekst gaat door onder de foto.

