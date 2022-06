Promovendus FC Volendam houdt Bilal Ould-Chikh aan boord met nieuw contract

Bilal Ould-Chikh blijft langer bij FC Volendam. De 24-jarige buitenspeler heeft zijn contract in het vissersdorp verlengd tot en met de zomer van 2025. Ould-Chikh zou in de belangstelling van een aantal buitenlandse clubs staan, maar kiest voor het eredivisie-avontuur met Volendam.

“Ik ben hartstikke blij met het vertrouwen van de club en de technische staf”, zegt Ould-Chikh op de website van FC Volendam. “Daarnaast heeft de club een duidelijk plan met mij en streven we naar dezelfde doelstellingen.”

Technisch directeur Jasper van Leeuwen is verheugd dat Ould-Chikh kiest voor een langer verblijf in Volendam. “Bilal is nog maar een half jaartje bij ons, maar hij heeft al aardig zijn stempel weten te drukken. Toen hij tekende heb ik gezegd dat wij denken dat FC Volendam de juiste omgeving is voor Bilal om weer terug te klimmen. Die conclusie is wel juist gebleken. Bilal heeft samen met zijn broertje Walid meegeschreven aan een prachtig hoofdstuk in de clubhistorie. Zijn talent blijkt niet verdwenen en komt weer volop tot bloei aan de Dijk.”

Ould-Chikh sloot afgelopen winter aan bij FC Volendam na een aantal buitenlandse avonturen. Bij Het Nieuwe Oranje werd hij herenigd met zijn broer Walid die op dat moment doorbrak in het eerste elftal. Ould-Chikh speelde in het verleden voor FC Twente, Benfica, FC Utrecht, Denizlispor en ADO Den Haag.

NH Sport maakte onderstand item met Bilal en Walid Ould-Chikh.