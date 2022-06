Ook de nieuwe uitbaters beloven: in Café 't Mandje blijft (bijna) alles hetzelfde

De dassen hangen er nog, de foto's zijn nog exact hetzelfde en de tapijtjes liggen er zoals altijd keurig bij. Het moge duidelijk zijn: Café 't Mandje is klaar om weer gasten te ontvangen. 95 jaar nadat Bet van Beeren de deuren van de kroeg op de Zeedijk opende, is het aan Marinda Filk en Laura Molenkamp om de geschiedenis van de oudste roze kroeg van de stad voort te zetten. Ze zijn geen familie van Van Beeren, en dat is een primeur: sinds ze overleed in 1967 was de kroeg achtereenvolgens in handen van haar zus Greet en van haar nicht, Diana van Laar.

Erfgoed

Van Laar verkocht de kroeg in december 2020 aan vastgoedbeheerder NV Zeedijk, nadat het in de coronapandemie in zwaar weer terecht was gekomen. De maatschappelijk vastgoedbeheerder besloot dat de legendarische bar als erfgoed bewaard moest blijven voor volgende generaties. Een speciaal opgerichte stichting zal daarop toezien.

Niet dat de nieuwe uitbaters ook maar iets van plan zijn te veranderen in het interieur: daarvoor zijn ze te verknocht aan de kroeg. "We hebben wel de dassen geïmpregneerd. Voor de brandveiligheid," vertelt Molenkamp. Zij en haar echtgenote kwamen geregeld in 't Mandje: tot 2020 runden ze broodjeszaak Prins Heerlijk, even verderop op de Zeedijk.

Het nieuws dat er uitbaters voor de kroeg werden gezocht, hoorden ze van Orlando. Hij heeft jaren bij 't Mandje achter de bar had gestaan. "Het plan was om dat met zijn drieën te gaan doen", vertelt Marinda. "Wij zouden de kroeg draaiende houden en met Orlando zouden we een kanjer van een barman hebben." Het mocht niet zo zijn: vorig jaar overleed Orlando, pas 55 jaar oud.