Schuilkelder te koop voor meer dan een miljoen: "Je kunt ermee doen wat je wilt"

Al jaren houdt Kees van Leeuwen zich bezig met oude bunkers en schuilkelders, hij is ook diep in deze geschiedenis gedoken. "Het bijzondere aan deze bunkers is dat mensen niet echt weten dat ze bestaan, terwijl ze heel belangrijk hadden kunnen zijn." Het gebouwtje begon als pompstation voor de rioolzuivering, waar het jaren voor heeft gediend.

Hij schafte de bunker in 2011 aan omdat hij het een leuk idee vond: "Niemand wilde het kopen. Ik was jong en ik houd van geschiedenis, dus ik durfde het wel aan. Als je 22 bent en je kunt een bunker kopen, dat is wel gaaf." Wat voor verhaal er achter de bunker schuil ging had hij in eerste instantie niet door.

Maar in de jaren '50 was het pompstation niet meer nodig. "Een aantal jaar later bedacht de gemeente het plan om tweehonderd schuilkelders voor de bevolking te bouwen in de stad. Deze ruimte stond toch al leeg, dus in de jaren '60 is die omgebouwd."

Uiteindelijk werden het tachtig schuilkelders, maar dit is wel een speciale geweest. "De meeste kelders waren maar één verdieping. Hier moesten tachtig tot honderd mensen in passen, en dus is er een luchtfilterinstallatie op de onderste verdieping geplaatst om mensen genoeg zuurstof te geven", vertelt Van Leeuwen.