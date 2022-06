Belgen al vroeg in de rij voor afscheidsconcert Rob de Nijs: "Met een lachske en een traan"

Het concert begint pas om acht uur vanavond, toch brengen de eerste fans al rond lunchtijd een eerste, verkennend bezoek aan de Ziggo Dome. Opmerkelijk genoeg zijn de eerste vier fans allemaal afkomstig uit België; "We willen op tijd zijn en weten waar de Ziggie Dome is, want da wisten we niet", zegt een fan van middelbare leeftijd.

Belgische fans vroeg in de rij voor afscheidsconcert Rob de Nijs - NH Nieuws

De fans komen met gemengde gevoelens naar Amsterdam: "Ik weet sowieso vanavond gaan er tranen vloeien", zegt een Belgische mevrouw uit Antwerpen in een rolstoel. Ze vertelt dat ze ook al de Belgische editie van het afscheidsconcert van Rob de Nijs in Antwerpen bezocht. Ze volgt de Nederlandse zanger al vanaf haar twaalfde. Ze vindt het jammer maar heeft wel begrip voor het feit dat de Nijs er een punt achter zet. Gordijnbrand Op de vraag naar haar lievelingslied aarzelt ze geen moment, dat is 'zet een kaars voor je raam vannacht' zegt ze. "Daar zit nog een anekdote aan vast", vervolgt ze. "Ik heb dat als klein kind zelf ook gedaan met het gevolg dat het gordijn in brand was gevlogen", met dank aan Rob de Nijs. Een andere fan zingt het liefst 'Mallebabbe', onder de douche althans. Volgens haar man, die haar braaf uit België volgt, naar het concert van haar Nederlandse idool. De paar uur die de fans nog scheiden van het begin van het concert besteden ze aan wandelen in de omgeving van de Arena en het aantrekken van feestelijke concertkleding.

