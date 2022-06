Kamer debatteert over stikstofbeleid: "Ik heb er nachten wakker van gelegen"

Na het boerenprotest van gisteren gaat de discussie over het stikstofbeleid vandaag verder in de Tweede Kamer. Vooral alle onduidelijkheid maakt boeren zoals Marco Ruijter uit Hippolytushoef en Anoek Ursem uit Breezand onzeker. Hun omgeving is aangewezen als gebied waar de stikstof met 47% omlaag zou moeten. "Kijk goed waar je mee bezig bent", is hun advies aan de Kamerleden vandaag.

Marco Ruijter heeft samen met zijn broer en neef een melkveebedrijf aan de Bierdijk bij Hippolytushoef. Al meer dan 100 jaar hangt de naam 'Ruijter' aan de gevel, daarvoor was het ook al in de familie, toen nog van de Rotgans-tak. Anoek Ursem heeft juist een heel jong bedrijf. Zij is vier jaar geleden begonnen. Haar varkens scharrelen door de hele polder rond Anna Paulowna. "Ik heb er echt nachten van wakker gelegen", vertelt de 30-jarige varkensboerin over het stikstofbeleid van de overheid, "Ik heb nu 29 varkens, ik heb het hele bedrijf zelf gefinancierd. Op dit moment werk ik ook nog bij een werkgever, maar ik wil zelfstandig worden. Dan moet ik doorgroeien naar 60 varkens. Maar als dit beleid doorgaat dan kan ik wel stoppen." Tekst gaat verder onder de foto.

"Wij hebben 220 melkkoeien- en kalveren. Je moet weten hoe het land hier is. Je hebt keileem, zand, klei, elk stukje grond is weer anders", zegt Marco Ruijter op zijn bedrijf achter de dijk die de Waddenzee buiten de deur moet houden. Buiten grazen de koeien traag in een zomerzonnetje en een koel briesje, "en we doen hier heel veel met natuur dus ik snap niet waarom Wieringen nu op de 'kaart staat' van de overheid." Wieringen en een deel van de polders rond Breezand, de Wieringermeer en op Texel staan ingetekend als transitiegebied. Daar zou de uitstoot van stikstof met 47% naar beneden moeten. "We hebben eerst de fosfaat-crisis mogen oplossen en nu moeten de boeren dit weer gaan regelen", zegt Marco Ruijter, "De overheid zou nu ook eens naar andere sectoren moeten kijken. Schiphol... daar durven ze niet aan te komen" Tekst gaat verder onder de foto.

"We krijgen een hoop opdrachten van de overheid", zegt Anoek Ursem. "We moeten bijvoorbeeld overstappen op elektrische trekkers: 'doe dat nou maar anders krijg je later problemen', zeggen ze dan. Maar goede financiering zit er niet achter. De kosten lopen op en bij sommigen groeien de schulden door. Er zou nu eens duidelijk en betrouwbaar beleid moeten komen zodat we verder kunnen. Niet steeds maar nieuwe regels verzinnen." Tekst gaat verder onder de foto.

Marco's broer is gisteren meegegaan naar Stroe, en dan niet naar de Wieringer versie maar naar de protesten in Gelderland. "Ik maak me nu nog geen zorgen over eventuele gevolgen voor het bedrijf. Ik denk dat ze met die 47% hoog inzetten. En mijn gevoel zegt dat de burgers het er ook niet meer mee eens zijn dat de boeren overal voor moeten opdraaien. En ook bij de politieke partijen zelf zie je dat er protest is." Anoek heeft overwogen om naar de grote demonstratie te gaan gisteren, maar koos voor een andere aanpak. "Ik wilde niet stilzitten dus heb ik de media opgezocht". Haar boodschap aan de kamerleden vandaag: "Kijk goed naar wat je doet, het klopt allemaal niet, check goed waarmee gemeten wordt"