Met aanwinst Myckal Lahbo heeft AZ eindelijk een echte rechtsbuiten in huis

De ambitie van AZ spat er vanaf als het om Mayckel Lahdo gaat. De 19-jarige buitenspeler werd afgelopen week overgenomen van Hammarby IF en tekende een vijfjarig contract. "Ik wil mezelf hier ontwikkelen", zegt de snelle buitenspeler, die ook in de spits uit de voeten kan.

Op de rechtsbuitenpositie had AZ het afgelopen seizoen barweinig keuze. Yukinari Sugawara fungeerde meerdere malen als stand-in aanvaller, maar heeft toch meer trekjes van een rechtsback. In de winterstop werd Kamal Sowah met veel bombarie binnengehaald, maar zijn inbreng bleef minimaal. En dus was het duidelijk dat AZ zich moest roeren op de transfermarkt.

AZ-trainer Pascal Jansen is dan ook in zijn nopjes met de jonge Zweed. "Voor de rechtsbuitenpositie hebben we een goede eerste stap genomen. Verder kijken we goed hoe we het middenveld en de aanval kunnen versterken."

Tekst loopt door onder de video.