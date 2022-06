Ook na second opinion zijn de 151 iepen aan de Lekerweg in Wijdenes niet te redden

Ondanks een second opinion van de gemeente Drechterland, staan de 151 iepen aan de Lekerweg in Wijdenes – die vanwege omvalgevaar moeten wijken – alsnog op de nominatie om gekapt te worden. De bewoners zien er graag elzen voor terug.

Want één ding is zeker: er komen nieuwe bomen op dezelfde plek. Deze komen in november, zegt een woordvoerder van het waterschap tegen NH Nieuws. "Een meerderheid van de bewoners wil dat er een soortgelijke boom ervoor terugkomt. Iets verderop staan elzen, daar mikken we nu op. De wensen worden gebundeld en toegevoegd aan de vergunning."

Hoewel de gemeente pas eind juli een besluit neemt over de kapvergunning, wordt er wel al voorgesorteerd op een 'noodkap'. Een afvaardiging van buurtbewoners kon vorige week tijdens een vervolgbijeenkomst meedenken over welke soort bomen er teruggeplaatst moeten worden.

Dit betekent dat de geënte bomen - die er nu staan - niet teruggeplaatst worden. Dertig jaar geleden al werden er methodes bedacht om de iepenziekte tegen te gaan, een veel voorkomende ziekte onder bomen in West-Friesland. Het werkt op veel plekken, maar in Wijdenes niet. "Een ontzettende tegenvaller, dat het is misgegaan tijdens het inenten. Er is een heldere wens: de laan weer in ere herstellen. Dit willen wij zelf ook, dat straatbeeld terugbrengen. Daar gaan we ons als waterschap voor inspannen."

Begrip

Toch heerst er begrip voor de situatie. Harry Beemsterboer woont aan de Lekerweg en wandelt met zijn hond vaak langs de bewuste bomenrij die gaat verdwijnen. "Het is zonde van het gezicht, maar ik snap het wel", vertelde hij eerder, toen we hem vroegen wat hij ervan vond. "Het laatste dat je wil, is dat zo'n boom op een huis terecht komt. Dan zijn we verder van huis. Ik heb gezien dat ze onderzoek hebben gedaan bij enkele bomen. Er zal zorgvuldig naar zijn gekeken."

Beemsterboer zag het effect van de voorjaarsstormen op de bomen. "Er stonden een aantal bomen schuin en er kwamen flinke takken af. Je moet er niet aan denken als zo'n boom op een huis valt."