Met Go Ahead Eagles gaat Jong Ajax-speler Enric Llansana de eredivisie in

Go Ahead Eagles neemt Enric Llansana over van Ajax. De 21-jarige centrale verdediger die zijn wedstrijden in Jong Ajax speelde, tekent in Deventer een contract voor vier jaar.

"Na twee jaar in de Keuken Kampioen Divisie beschouw ik het als een heel mooie stap om bij Go Ahead Eagles te laten zien wat ik zelf in huis heb als middenvelder", zegt Llansana op de website van Go Ahead Eagles. "Ik wil aantonen dat ik het niveau van de Eredivisie aankan, veel spelen en genieten bij deze prachtige club."

Bij het team van trainer John Heitinga heeft Llansana voornamelijk centraal achterin gespeeld. Bij de nummer dertien in de eredivisie van afgelopen seizoen richt Llansana zich op een andere positie. "Bij Go Ahead Eagles is het middenveld mijn beoogde positie. Daar heb ik in de jeugdopleiding van Ajax – vóórdat ik doorstroomde naar Jong Ajax – ook altijd gespeeld. Ik voel me ook meer middenvelder dan verdediger. Het ligt me wel om de verbindingsspeler te zijn tussen achterhoede en voorhoede.”

Llansana had in Amsterdam nog een doorlopend contract tot en met de zomer van 2023. De in Spanje geboren verdediger, die verschillende Nederlandse jeugdelftallen heeft doorlopen, speelde ruim tien jaar in de jeugdopleiding van Ajax.