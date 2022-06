Flitsbezorger Zapp overweegt vertrek uit Nederland na gedwongen sluiting darkstores

Het bedrijf met hoofdkantoor in Londen is in overleg met de Nederlandse vakbonden en werknemers, waarna volgende maand een definitief besluit wordt verwacht.

"Hoewel we altijd hebben gestreefd naar een constructieve dialoog met de gemeente Amsterdam en samenwerken met alle belanghebbenden om te leren en te verbeteren over de manier waarop snelle levering kan voldoen aan de behoeften van zowel buren als klanten, hebben de aanhoudende onzekerheid over de regelgeving en de recente eenzijdige en ongerechtvaardigde besluiten van de gemeente het onmogelijk gemaakt om verder te investeren in Nederland", aldus Steve O'Hear van Zapp.

De magazijnpunten van flitsbezorgers in de stad zijn all langer onderwerp van discussie. Omwonenden klagen over luidruchtige bezorgers, fietsen op de stoep en bezorging die dag en nacht doorgaat. Afgelopen mei ondertekende Zapp samen met flitsbezorgers Gorillas, Flink en Getir een gedragscode om de band met de gemeente en omwonenden te versterken.

Zapp stapte afgelopen april naar de rechter om de gedwongen sluiting van een darkstore in de Fagelstraat tegen te houden, maar ving bot. Volgens het bedrijf brengt het voorgenomen vertrek meer dan honderd banen in gevaar.