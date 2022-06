Voormalig AZ-toptalent Immanuel Pherai strijkt neer in Tweede Bundesliga

Pherai werd in 2017 door Borussia Dortmund weggeplukt bij AZ. In de daaropvolgende seizoenen speelde de middenvelder zijn wedsrijden voornamelijk in het tweede elftal, dat uitkomt in de Derde Bundesliga.

"Ik kijk er naaruit om de komende twee jaren bij Eintracht Braunschweig te spelen", zegt Pherai op de website van de club die afgelopen seizoen promoveerde. "De Tweede Bundesliga wordt een mooie ervaring en ik wil alles ervoor doen om met het team onze doelen te bereiken. Ik heb bij Borussia Dortmund veel geleerd en wil ze bedanken voor de afgelopen periode."

Afgelopen seizoen maakte hij zijn debuut in het eerste van Borussia Dortmund. In de voorlaatste speelronde viel hij in de extra tijd in tegen Greuther Fürth. Daardoor bleef zijn speeltijd beperkt tot slechts één minuut in de hoofdmacht. In het seizoen 2020/2021 kwam Pherai op huurbasis uit voor PEC Zwolle.