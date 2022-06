Gooise gemeenten sluiten nieuwe deal en zijn af van Russisch gas

De Gooise gemeenten hebben een nieuwe gasdeal gesloten en zijn daarmee bijna af van het Russische Gazprom. Vanaf oktober is Greenchoice de nieuwe leverancier; in ieder geval tot en met 2023.

Eind vorig jaar sloten de gemeenten een nieuwe deal met Gazprom Energy NL, omdat deze het beste uit de bus kwam. Het bedrijf zou in 2022 en 2023 aardgas leveren met een mogelijke verlenging voor 2024 en 2025.

Direct na de invasie van Rusland in Oekraïne laaide de discussie over het stoppen met Gazprom op in de diverse gemeenteraden. Alleen kwamen de gemeenten in 't Gooi erachter dat er nogal wat haken en ogen aanzaten om onder het contract met het Russische bedrijf uit te komen.

Dankzij een vijfde Europees sanctiepakket is er eerder dit jaar dan toch ruimte ontstaan om in zee te gaan met een andere energieleverancier. Een van de voorwaarden is dat alles vóór 10 oktober in kannen en kruiken moet zijn. Eventuele boetes en/of schadeclaims vanwege de contractontbinding worden vergoed door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Handtekening

Die deadline is ruimschoots gehaald, want de nieuwe deal is inmiddels gesloten. Dinsdag 21 juni hebben de vertegenwoordigers van de Gooise gemeenten hun handtekening gezet onder de overeenkomst met Greenchoice BV. Dit bedrijf is voor de restant van 2022 en volgend jaar de leverancier in 't Gooi. Gazprom is gisteren schriftelijk op de hoogte gebracht van deze overeenkomst.

"Met deze stappen voldoen wij vanaf dit moment aan het Europese sanctiepakket en zijn verzekerd van de levering van aardgas voor 2022 en 2023. De regiogemeenten in Gooi en Vechtstreek behoren tot de eerste gemeenten van Nederland die op basis van het Europese sanctiepakket over zijn gegaan tot ontbinding van de leveringscontracten met Gazprom Energy NL", zo is te lezen in de brief die de gemeente Hilversum vandaag de digitale deur heeft uitgedaan.